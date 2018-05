K dispozici už je nový Windows 10 Update

Od uvedení Windows 10 připravil Microsoft jeho dvě aktualizace s funkcemi, které umožňují každému uživateli rozvíjet jeho tvůrčí schopnosti.

Nárůst zařízení v kombinaci s explozí informací se projevuje v rostoucím čase, který trávíme před displeji a monitory. Tím, že s dokumenty či fotografiemi pracujeme na různých typech zařízení, je pro nás čím dál obtížnější udržet si o nich přehled. Funkce Časová osaje tu od toho, aby uživatelům pomohla získat zpět čas ztracený hledáním různých informací.

Díky funkci Časová osa bude možné vrátit se v čase až třicet dní zpětně a najít potřebný dokument bez ohledu na to, zda se na něm pracovalo dnes, před týdnem či několika týdny. Protože řada aktivit se odehrává na cestách, s novou funkcí lze sdílet i to, co jsme dělali v aplikaci Microsoft Edge nebo Office 365 na zařízeních iOS nebo Android, a to jakmile se zase vrátíme do prostředí s Windows 10. Můžete tak například pracovat na dokumentu při cestě autobusem a bezproblémově navázat, když dorazíte ke svému pracovnímu stolu.

Většina z nás dnes tráví přibližně 3 až 6 hodin denně před monitory našich zařízení. Významnou část z tohoto času věnujeme sociálním sítím, kde je kvůli nepřetržitému proudu rozptýlení velmi obtížné udržit si schopnost soustředění. Neustálý boj o pozornost je realitou: průměrná doba, kterou zaměstnanec věnuje na pracovišti jednotlivému úkonu, dříve než je vyrušen či přejde k jinému úkolu, jsou tři minuty. Průměrná osoba přitom pak potřebuje dalších zhruba 23 minut k tomu, aby své soustředění plně obnovila. Naše produktivita a kreativita se tím snižuje.

Nová aktualizace Windows 10 představuje funkci Pomocník pro lepší soustředění, která vám pomůže soustředit se na důležité věci. Zapnete ji, kdykoli budete potřebovat pracovat bez rozptýlení v podobě sociálních sítí či dalších upozornění. Anebo ji nastavíte tak, aby se zapínala automaticky na určitou část dne, kdy nechcete být rušeni. Když skončíte, obdržíte souhrn informací o tom, co se mezitím událo, ať už notifikací, e-mailů či aktualizací. Pokud čekáte na konkrétní hovor anebo e-mail, můžete vybrat osoby, jejichž zprávy k vám dorazí i v tomto izolovaném režimu.

Aktualizace nově také pomáhají s prací na internetu v prostředí Microsoft Edge. Nyní můžete kliknout na ikonu zvuku, pokud budete chtít vypnout či zapnout záložku, která přehrává zvuk. Knihy, PDF soubory a stránky se zobrazením pro čtení lze sledovat v režimu celé obrazovky. Pro ty, kdo potřebují podporu při čtení, je určeno nové tlačítko Gramatické nástroje, jež napomáhá s porozuměním tím, že slova na stránce rozkládá na jednotlivé slabiky. Funkce také dokáže zvýraznit různé části textu, jako jsou podstatná jména, slovesa či přídavná jména.

Přirozená zkušenost s počítačovými zařízeními nám umožňuje dávat jim příkazy přímo, aniž bychom přitom museli psát. V tom vidíme potenciál pro hlasový vstup, který dramaticky změní způsob, jakým lidé interagují s jejich zařízeními.

Funkcí, která toto řeší v April 2018 Update, je funkce Dictation. Můžeme si s ní hlasem dělat poznámky či vytvářit texty. Pomocí kurzoru v libovolném textovém poli buď v systému Windows 10, nebo v jiné aplikaci jednoduše stisknete klávesu Win + H a začnete mluvit.

April 2018 Update vedle již uvedených inovací obsahuje také řadu nových funkcí včetně zjednodušených nástrojů IT správy pro podnikové zákazníky, nových způsobů vytváření fotografií, 3D a smíšené reality