Kontejnery na stolních počítačích? S Windows 10X realita!

Přestože kontejnery původně vzešly ze světa Linuxu, Microsoft je rád přijal za své. S Windows Server 2016 začal nabízet dva typy kontejnerů kompatibilních s populárním Dockerem (kontejnery Windows Server a Hyper-V) a šest let od chvíle, co se Microsoft vyznal z lásky k Linuxu, už vývojáři běžně izolují aplikace v Docker kontejnerech prakticky v každé Linuxové distribuci podporované Windows Linux Subsystemem či Azure cloudem.

Ovšem kontejnery na desktopech? To by byla naprostá změna způsobu, jakým Windows přistupují k aplikacím, které by tak mohly být instalovány s podobnou rychlostí a lehkostí jako aplikace pro mobilní zařízení. A zdá se, že tahle změna se stane realitou s Windows 10X, který se má na podzim objevit spolu s novými modely řady Surface, konkrétně loni v říjnu ohlášené Surface Neo, rozevíratelné zařízení se dvěma displeji o velikosti tabletu.

Nepůjde však o klasické Docker kontejnery. Poučen z minulosti, Microsoft nebude nutit vývojáře k tvorbě zcela nových aplikací pro nový systém Windows 10X. Místo toho budou moct zabalit staré aplikace do kontejnerů obsahujících zpětně kompatibilní souborový systém a registry umožňující spuštění Win32 aplikací jen s drobnými odlišnostmi. Ale samozřejmě, ambicióznější vývojáři budou mít možnost vyvíjet aplikace pro nové Windows 10X API, které už bude počítat s dvojí obrazovkou.

Ovšem pozor. Zdá se, že v kontejnerech budou běžet všechny aplikace pro Windows 10X, včetně těch nativních. Windows 10X bude obsahovat celkem tři typy kontejnerů: Win32, MSIX a Native. Win32 kontejnery budou určené pro spuštění Win32 aplikací na 10X ve víceméně nemodifikované podobě (budou náročnější na provoz a rizikovější co do kompatibility). MSIX kontejnery budou stabilnější a optimalizovanější, ale také budou klást větší nároky na vývojáře. Native kontejnery budou nejméně náročné na zdroje a slibují být uživatelsky nejvlídnější. Microsoft by tak logicky preferoval práci s Native kontejnery, vývojářům však nechává volnou ruku.

Fascinující však je, že prostřednictvím Win32 a MSIX kontejnerů Microsoft nabízí možnost starším aplikacím běžet ve zcela novém prostředí. Spolu s nástroji Xamarin.Forms navíc mohou vytvářet aplikace, které poběží jak na Windows 10X, tak na modifikované verzi Androidu, která má pohánět menšího brášku Surface Neo, a to Surface Duo.

Závěrem? Poprvé v dějinách Windows se zdá, že Microsoft má před sebou budoucnost nesvazovanou svou minulostí. Stabilnější, se snadno instalovatelnými aplikacemi a spoluutvářenou mocnou open.-sourcovou komunitou.