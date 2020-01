Král je mrtev, ať žije král. Dnes Edge přechází na jádro Chromium

Z těch významnějších nestaví na Chromiu od Googlu pouze Firefox – který je dlouhodobým „názorovým oponentem“ vůči Chromu samotnému – a Safari (Apple má vše proprietární).

Změna se týká spotřebitelů i podnikových uživatelů. Ti si ale navíc budou moci vybrat, zda chtějí zůstat na staré verzi Edge. K tomu ale není moc důvod, verze na Chromium by měla být ve všech ohledech lepší.

Na novou verzi budou prohlížeče Edge automaticky aktualizovány na verzích Windows 10 Home a Pro od aktualizace 1803 (duben 2018) a dál – což je většina. Podnikoví uživatelé budou přecházet postupně díky nástroji Blocker Toolkit, případně vlivem toho, že jsou automaticky připojeni k (Azure) Active Directory.

Spotřebitelé na výběr mít nebudou vůbec, Microsoft změnu vynutí. Mírně se aktualizuje také logo, trochu připomene Firefox.

Nový Edge by měl být výrazně úspornější na využít RAM, což je dobře. Chrome je v tomto ohledu obrovský žrout a pracovat s hodně panely najednou vyžaduje až příliš výkonný systém. V poslední pracovní verze Edge na Chromiu zatím nefunguje synchronizace se starým Edge, ale to možná stihne Microsoft do středy opravit – nebo případně o něco později během následných aktualizací.

Je možné, že firma dá i běžným uživatelům možnost ještě chvíli u starého Edge zůstat. Vzhledem ke strategii Microsoftu se to ale nezdá příliš pravděpodobné.