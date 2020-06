Květnový update Windows 10 je ke stažení

Květnový update Windows 10 je konečně tu. Zatím je možné si ho stáhnout manuálně, brzy ho však Microsoft začne distribuovat automaticky jako regulérní systémovou aktualizaci. Pro manuální stažení stačí v nastavení systému, v sekci Aktualizace a zabezpečení, „vyhledat aktualizace“ prostřednictvím stejnojmenného tlačítka. Jestliže systém update najde, můžete ji stáhnout a instalovat. Pokud aktualizaci nezobrazí, je to kvůli možným problémům s kompatibilitou.

Jak jsme už dříve psali, květnový update patří k těm významnějším, s několika funkčními novinkami, které stojí za zmínku. Takovou je třeba Windows Subsystem for Linux 2, jehož součástí je linuxový kernel, nebo aplikace Váš telefon (Your Phone), která by měla být nyní plně funkční na většině zařízení. A dodat můžeme i to, že z Cortany je nově samostatná aplikace.

Microsoft navíc uvedl, že ve snaze o vyšší integraci Cortany do ostatních aplikací a oblastí Windows, virtuální asistence přidal několik vylepšení, jako třeba funkce Play My Emails, tedy možnost čtení a procházení e-mailů, aniž byste se skutečně museli dívat do Outlooku (funkce je zatím součástí aplikace Outlook pro iOS, na androidové verzi se má objevit v nejbližších týdnech).