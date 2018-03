Microsoft definitivně končí s podporou Windows 10 1511...

Microsoft za dva týdny „pošle na odpočinek“ verzi Windows 10 z roku 2015. Po skoro třiceti měsících. Windows 10 verze 1511 obdrží poslední várku bezpečnostních patchů 10. dubna. Původně měl Microsoft kapitolu 1511 uzavřít už loni v říjnu, nakonec však termín o půl roku prodloužil; ačkoliv jen pro firemní klientelu, což odůvodnil časem potřebným pro důsledný přechod ke konceptu Windows jako služba.

Letos ještě Microsoft přidal šest měsíců podpory pro všechny edice Enterprise a Education ve verzích 1607, 1703 a 1709. Edicím Home a Pro zůstalo osmnáct měsíců. Home a Pro 1607 tak končí též 10. dubna, verze 1607 v edicích Enterprise a Education bude podporována do 9. října.

Dělení doby podpory, repektive prodlužování na 24 měsíců, poněkud komplikuje srozumitelnou praxi patchování, která byla dosud stanovena na rok a půl, ačkoliv podle Microsoftu situace nijak složitá není. Aby měl uživatel systém zabezpečený, stačí prý Windows 10 pravidelně aktualizovat.

Podle Michaela Silvera z analytické společnosti Gartner je chování Microsoftu pragmatické: „Hrozí, že zákazníci Microsoftu přestanou věřit, že podporu skutečně ukončí, a nastavilo by to špatný precedens, pokud by si společnosti začaly myslet, že mohou spoléhat na věčně prodlužovanou podporu.“

Podle něj Microsoft dodržením už jednou prodlouženého termínu dává své firemní klientele jasně najevo, že ač je ochotný přizpůsobovat se jejím požadavkům, v zásadních věcech, které jsou pro fungování konceptu Windows jako služby, hodlá být neoblomný.