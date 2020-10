Microsoft do Windows 10 připravuje novou diagnostiku SSD

Microsoft začal testovat novou funkci Windows 10, která uživatele upozorní na hrozící problémy s SSD. Ve fázi testování je rovněž aktualizace aplikace Váš telefon (Your Phone), díky níž by bylo možné s ní pracovat s více telefony. Obě novinky jsou součástí Insider buildu 20226, který je v současnosti k dispozici v experimentálním Dev kanálu. Zda se tedy v budoucnu stanou oficiální součástí Windows 10, zatím není jisté. Víme však jistě, že bychom to uvítali.

Pro sledování kondice NVMe SSD se dají v současnosti sehnat nejrůznější utility, Windows samy o sobě ji však nesledují. Zatím. V budoucnu by se tak dít mohlo, a pokud systém vyhodnotí, že disku hrozí selhání, uživatele na to upozorní a vyzve ho k zálohování dat. Disk pak bude v systémovém nastavení označen jako „nespolehlivý“.

„Snaha získat data ze zkolabovaného disku je frustrující a nákladná,“ uvádí Microsoft, „Tahle funkce má detekovat hardwarové abnormality a včas na ně uživatele upozornit. Důrazně jim po obdržení takového upozornění doporučujeme, aby svá data neprodleně zálohovali.“

Druhá testovaná novinka se týká možností aplikace Váš telefon, která – zjednodušeně řečeno – umožňuje propojit telefon s Windows 10 a používat ho skrz operační systém. Ti, kteří mají telefonů více, však můžou narazit na problém. A právě tento problém by měla chystaná aktualizace aplikace odstranit. Nově by totiž mělo být možné v rámci aplikace snadno přepínat mezi více zařízeními.