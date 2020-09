Microsoft ohlásil nové Office. Budou poslední

Microsoft vydá ještě přinejmenším jednu verzi sady Office. Firma to uvedla na své pravidelné Ignite konferenci a později ještě upřesnila, že nové Office pro Windows a macOS vyjdou ve druhé polovině roku 2021.

Jde o verzi s trvalou licencí, tedy takovou, za kterou kupující zaplatí jednorázovou cenu a může ji používat, jak dlouho chce. Jinými slovy, nejde o verzi na bázi pravidelných paušálních poplatků. Zároveň je vázána na jedno konkrétní zařízení, nikoliv na uživatele.

Ačkoliv nejde o až tolik překvapivou zprávu. Když Microsoft před dvěma roky vydal Office 2019, marketingový šéf Jared Spataro tehdy předeslal, že ještě jednu verzi kancelářského balíku firma určitě vydá, byť tehdy nezmínil, kdy by k tomu mělo dojít.

Krom přibližného časového rámce, kdy by nové Office měly vyjít, však firma další podrobnosti zatím nesdělila. Pouze uvedla, že tyto informace zveřejní „později“. Leccos se dá však odtušit z dřívější praxe:

- Verze s trvalou licencí byly zpravidla vydávány ve tříletých intervalech, čemuž odpovídá i časové určení vydání na druhou polovinu příštího roku. Dle toho se dá předpokládat, že nová verze ponese název Office 2022.

- Office 2019 měly od začátku zkrácené období podpory, a to na sedm let oproti do té doby obvyklým deseti. Dá se předpokládat, že ani Office 2022 se nedočkají delší než sedmileté podpory.

- Vydání Office 2022 v příštím roce a ukončení podpory Office 2016 a Office 2019 v říjnu 2023 znamená, že uživatelé budou mít zhruba dva roky na to, aby v případě zájmu přešli na novější verzi a nepřišli o bezpečnostní podporu.

- Nejspíš také Office 2022 čeká jisté „znevážení“ ze strany Microsoftu, který jen pár měsíců po představení Office 2019 veřejně vyzdvihl předplatitelský balík Office 365…

- …a dá se tak očekávat, že Office 365 budou Microsoftem nadále doporučovány coby ta lepší varianta. Může se tak snadno stát, že v tomto světle budou Office 2022 ještě o něco méně atraktivní než starší verze, stejně jako se může stát, že jejich podpora či kompatibilita s některými dalšími službami Microsoftu bude omezená.

Nevyhnutelné se totiž zdá i to, že Microsoft časem model trvalého licencování populárního kancelářského balíku zcela zavrhne. Jen ještě nevíme kdy.