Microsoft představuje svou vizi CRM a ERP; Dynamics 365 se dočká vylepšení

Mluvilo se především o integraci, budoucnosti, umělé inteligenci, zákaznické spokojenosti a datech – tedy sice o ničem novém, avšak stabilně důležitém. Ačkoliv firma představila svou vizi dosti komplexně, skutečně významnou zprávou zůstává především zvýšené využití odkoupeného LinkedInu.

Velmi oblíbená pracovní sociální síť LinkedIn je ve vlastnictví Microsoftu už od prosince 2016 a ačkoliv za ni firma zaplatila 26 miliard dolarů, zdálo se, že jej až tak moc nevyužívá: což ostatně Microsoft i sám potvrdil na blogu v únoru letošního roku, kde již zmínka o integraci s Dynamics 365 je.

Klíčový je však celkový obrázek.

Dynamics 365 jsou podle Microsoftu především o proměně toho, jak podnikový svět vnímá CRM a ERP aplikace. Software na plánování podnikových zdrojů a řízení vztahů se zákazníky je v ostatně v mnohém spřízněný: marketing a zákazníci jsou velkou součástí ERP, kvůli jeho složitosti se však postupně tato složka vyprofilovala i jako samostatné CRM aplikace.

V současnosti zajišťují oba typy softwaru často rozdílné firmy, a to i v jednom podniku. Vzájemná integrace a komunikace programů mezi sebou tak logicky může váznout.

Jedna firma, jeden ekosystém

Microsoft proto zvolil poněkud zvláštní cestu, ale pokud se to Redmondskému gigantovi podaří, tak také potenciálně velmi profitabilní. Dynamics 365 se rozšíří o další součástí – kupříkladu Dynamics 365 for Sales nebo Dynamics 365 for Marketing; ty mají zajistit snazší správu podnikových dat. Zastřešovat je bude Dynamics 365 Business Central, který na světlo světa vyjde 2. dubna: aktualizace Dynamics se pak nazývá Spring ’18.

„V Microsoftu jsme v posledních dvou dekádách investovali miliardy dolarů do vývoje a inovací umělé inteligence,“ popsal viceprezident Business Applications Group Microsoftu James Phillips.

Integrace Outlooku, Dynamics 365, Office 365, Windows 10, Azure cloudu, LinkedInu a dalšího softwarového portfolia Microsoftu umožní firmě ovládnout většinu používaných služeb ve firmě, což je nepochybně snem mnoha společností: opustit takový ekosystém by bylo velmi složité a extrémně nákladné. „All-in-one“ řešení je pro Microsoft nepochybně výhodné.

Co Microsoft neumí, to chce do svého řešení vložit v podobě produktů partnerů.

Největším konkurentem v oblasti CRM softwaru je bezpochyby Salesforce: jde o rivalitu takovou, jaká panuje například mezi Coca-colou a Pepsi; jistě, hráčů na trhu je víc, ale žádný tak docela nemíří na obdobné zákazníky. Salesforce a Microsoft míří na téměř identické – ostatně, odlišit od sebe jejich produkty v minulosti nebylo zcela snadné.

Další sjednocování proběhne také mezi nástroji Power BI, podnikové analytické službě, a aplikační platformou Business Application Platform: i u těch se rozšíří spolupráce s Dynamics 365.

Vize je v praxi jednoduchá: zákazník nebude muset neustále přepínat mezi různým softwarem ani si složitě nastavovat dodatečné údaje nebo neustále přepisovat to samé: domluví si schůzku s klientem, to se mu automaticky vloží do kalendáře a kupříkladu Outlook mu to časem připomene; dřívější schůzky či úroveň navíc pozná pomocí informací z LinkedInu, e-mailu a dalších služeb. Využít chce firma i některých pokročilých prvků umělé inteligence.

Jak to bude nakonec fungovat si musí zákazníci ještě chvíli počkat, prvně navíc bohužel nebude dostupný úplný překlad do češtiny.

Pokud však na softwaru americká společnost pracuje se stejným nadšením, jako o něm mluví, mají se klienti na co těšit.

Cestu na konferenci v Amsterodamu hradila společnost Microsoft