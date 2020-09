Microsoft prodlužuje podporu dalším verzím Windows 10

Microsoft o půl roku prodloužil podporu pro třetí verzi Windows 10. Krok odůvodnil koronavirovou pandemií a jejím dopadem na chod firem. Konkrétně se jedná o edice Windows 10 Enterprise 1803 a Windows 10 Education 1803, které bude podporovat do 11. května 2021, přičemž původní datum bylo 10. listopadu 2020.

„Zohledňujeme vaši odezvu a rozumíme vaší potřebě soustředit se na plynulý chod podnikání během globální pandemie,“ vzkázal Chris Morrissey, mluvčí servisního týmu Windows. Od března jde už o třetí prodloužení podpory pro některou z verzí Windows 10 z důvodu pandemie. Nejdřív byla o půl roku prodloužena podpora verzi 1709, a to do 13. října, později došlo i na verzi 1809, a to do 10. listopadu.

Půlročním prodloužením tak budou systémy podporovány celkově déle než 36 měsíců. Aktuální krok se však netýká edicí Home a Pro, kterým podpora vypršela po roce a půl loni v listopadu. Microsoft věří, že prodloužením podpory firmy získají potřebný čas také pro přechod na Windows 10 20H2, tedy verzi, která by se měla objevit v distribuci letos na podzim.

Bezpečnostní aktualizace systému jsou dostupné skrze obvyklé kanály, včetně Windows Update, WSUS a Microsoft Update Catalog.