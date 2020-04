Microsoft začíná s distribucí květnové aktualizace Windows 10

Je načase seznámit se s květnovým updatem Windows 10. Microsoft ve čtvrtek uvedl, že verze známá jako Windows 10 20H1 nebo též Windows 10 2004 je ve fázi finálního buildu s číselným označením 19041.207.

V nejbližších dnech tak začne být distribuována mezi insider uživatele kruhu „Release Preview“. Kdy bude dostupná pro širokou veřejnost, Microsoft neuvedl, ačkoliv rámcově se počítá s květnem. Do té doby chce firma systém ještě vylaďovat a zabezpečit možné bugy. Ostatně, činí tak už od loňského listopadu, kdy do aktualizace přestal přidávat nové funkce.

Jak aktualizaci získat?

Vzhled Windows 10 se sice během uplynulých let měnil, zapsání se do Update Programu, skrz který lze nové aktualizace získávat co nejvčasněji, zůstává stejné. (Jde o dobrovolnou volbu, všechny systémy v květnu aktualizaci tak či tak obdrží.) Je však třeba podotknout, že technicky jde stále o beta verzi softwaru, takže existuje riziko, byť malé, že nemusí fungovat zcela stoprocentně.

Pokud se tedy rozhodnete o dřívější instalaci, pro jistotu nezapomeňte na zálohování dat. Pak už stačí jen přes Nastavení – Aktualizace a zabezpečení zapsat se do Windows Insider programu, respektive povolit Microsoft plný přístup k diagnostickým datům vašeho počítače. V další fázi už jen vyberete kruh (Insider Preview), do kterého se chcete zapsat.

A proč květnovou aktualizaci vlastně chtít?

Podle toho, co dosud víme, čerstvá aktualizace představuje jistou střední cestu. Nabídne víc než jen opravu bugů, ale zároveň nepřinese významnější nové funkce či změny. A ty, které patří k těm větším, budou možná poněkud zvláštně volitelné. Jako třeba Windows Subsystem for Linux.

Zároveň však aktualizace obsahuje několik zajímavých rozmanitých detailů. Mezi nimi například DirectX 12 Ultimate s rozšířenou podporu pro raytracing, byť ji ocení hlavně majitelé potřebného hardwaru a videoher. Počítat můžeme také s dosud nejpropracovanější verzí aplikace Your Phone umožňující propojení Windows 10 s chytrým telefonem prostřednictvím uživatelsky přátelského rozhraní, praktičtější Xbox Game Bar pro monitoring výkonu při hraní videoher (počítadlo FPS, využití CPU a GPU, ad.) nebo možnost resetovat PC z cloudu v případě vážného poškození pevného disku.

Další podrobnosti týkající se květnové aktualizace Microsoft slíbil zveřejnit v nejbližších dnech, samozřejmě i na Computerworldu je budeme sledovat!