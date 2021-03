Microsoft zdraží trvale licencované Office a zkrátí jejich podporu

Microsoft ve druhé polovině roku plánuje vydat nové Office s trvalou licencí pro firmy. Zároveň však zkrátí dobu jejich podpory na pět let a zvýší cenu o 10 %. Jde o další z dokladů snahy Microsoftu přivést také svou firemní klientelu k předplatitelskému modelu pravidelných paušálních poplatků. To ostatně potvrdil prohlášením, že prakticky veškeré své zdroje určené pro Office směřuje k předplatitelským balíkům Office 365, respektive Microsoft 365, a naznačil, že cokoliv nepředpláceného bude druhořadé.

Co se mění?

Je třeba říct, že chystané změny v Office jsou možná ty vůbec nejzásadnější od představení Windows 10.

Dvě verze: Namísto jediného názvu pro všechny Office s trvalou licencí, jak jsme byli dosud zvyklí, vyjde balík ve dvou verzích. Ta pro běžné uživatele a menší firmy se bude jmenovat Office 2021, ta pro větší firmy a organizace ponese název Office LTSC, což stejně jako v případě Windows znamená Long-term Support Channel.

Podpora: Standardní délka podpory pro obě z uvedených verzí Office bude pět let, nikoliv deset jakou mají Office 2016 ani sedm jako Office 2019. Pětiletá podpora byla dosud poskytována jen verzím pro Macy.

Kdy by měly verze vyjít, zatím není jasné. Jared Spataro, šéf projektu Microsoft 365, uvedl pouze to, že Office 2021 vyjdou „v průběhu roku” a Office LTSC v jeho „druhé polovině”. První zmíněné by se tak mohly objevit ještě před startem léta. A i když rozdělení nových Office na dvě verze leccos naznačuje o jejich budoucnosti, tím zásadním je zkrácení doby jejich podpory.

Omezování podpory

Microsoft využívá manipulaci s dobou podpory jako zbraň určenou ke směrování zákazníků ke konečným termínům dle vlastní vůle, která se však s vůlí zákazníků nemusí shodovat. Popravdě, je to jedna z jeho nejsilnějších zbraní pro ovládání zákaznického chování. Jako příklad lze uvést 30 měsíců podpory pro Windows 10 Enterprise a Education, oproti 18 měsícům, které dostávají verze pro běžné uživatele a menší podniky.

Omezení podpory pro Office 2021 a Office LTSC na pět let činí software s Office 365 / Microsoft 365 jednoznačně méně atraktivním. Největší výhodou trvale licencovaných verzí oproti těm předplatitelským byla dosud cena, nižší i díky méně častým aktualizacím. Nabízet však upgrade každé tři roky a omezovat podporu na pět let je krok, který lze vnímat jako snahu Microsoftu přinutit zákazníky preferující trvalé licence ke koupi každé nové verze vždy po třech letech. A pořizovat každé tři roky novou verzi bez možnosti jejího prodlouženého používání za účelem výhodnější amortizace, vytváří cenový nátlak on-premise variant.

Například oficiální obchod Microsoftu nabízí Office 2019 pro profesionály za cenu 15 999 Kč, tedy při používání po dobu tří let 444 Kč měsíčně, při používání po dobu čtyř let 333 Kč měsíčně. Obě částky jsou vyšší než ty v předplatitelském modelu. Zjednodušeně tak lze říct, že nátlakem (skrze omezení doby podpory) na uživatele preferující trvalé licencování, aby každé tři nebo čtyři roky kupovali nový produkt, Microsoft cenově vytlačuje trvalé licencování z trhu. A zamýšlené zvýšení cen LTSC verzí o 10 % situaci z pohledu uživatelů ještě zhoršuje. Důvod zdražení Spataro neuvedl, ačkoliv naznačil, že LTSC je „speciálním produktem vyžadujícím speciální zacházení”, tedy jakási „limitovaná” edice.

Doplněním firemní verze Office zkratkou LTSC ji chce Microsoft zjevně spojit se stejně pojmenovanou verzí Windows 10, jejichž dobu podpory rovněž zkrátil na pět let. Label LTSC ve spojení s operačním systémem přitom firma už delší dobu veřejně prezentuje jako cosi podřadného. Jestli nové jméno bude znamenat i nové pojetí softwaru jako takového, není zatím zřejmé. Pokud by ale Office LTSC teoreticky obsahovaly veškeré aktualizace, které byly přidány do Office 365 / Microsoft 365 od podzimu 2018 (kdy byly vydány Office 2019), bude to pro uživatele dobře. Byl by to alespoň malý signál, že Microsoft nemá v plánu trvale licencované produkty někdy v budoucnu taky natrvalo pohřbít.