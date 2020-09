Mozilla chce zjistit, proč vám YouTube podstrkuje, co vás nezajímá

Brouzdáte si jen tak po YouTube, proklikáváte nabízená videa, když v tom se zarazíte… YouTuber, o kterém jste nikdy neslyšeli, se vás snaží přesvědčit, že přistání na měsíci byl podvod. Anebo klidně hůř. Mnohem hůř. Proč? Kde se vzal? Právě na tyto otázky se pokusí najít odpověď nové prohlížečové rozšíření od Mozilly s názvem RegretsReporter, dostupné v současnosti pro Firefox a Chrome.

Problematiku před třemi lety mediálně vyzdvihla kauza známá jako Elsagate – dětem byla předkládána videa s pohádkovými postavami, které však byly vyobrazovány v bizarních a znepokojivých situacích. Autoři těchto videí chtěli ošálit algoritmus YouTube a vytěžit skupinu dětských diváků, byť videa pro ně rozhodně nebyla vhodná. YouTube tato videa později demonetizoval a zamezil tomu, aby se mezi dětmi šířila.

Problém se zobrazováním nevhodných videí ale nevymizel a tak se může stát, že hledání „vědeckých“ videí vám předhodí doporučení na obsah z kategorie konspiračních teorií. V takovém případě můžete video „nahlásit“, ale co dál? RegretsReporter vám v zásadě umožní anonymně vyplnit samostatnou stížnost, na základě které se vývojáři pokusí zjistit, proč a jak vám YouTube něco doporučuje.

V praxi funguje následovně: Poté, co si rozšíření stáhnete, RegretsReporter běží v tichosti na pozadí a sleduje, jak dlouho brouzdáte na YouTube. Jestliže skončíte u videa, které je dle vás hodné nahlášení, RegretsReporter zaznamená jeho URL a požádá vás o sdělení důvodu, proč vám vadí. Následně k němu doplní posloupný seznam videí, která jste sledovali předtím, ve snaze určit, jaké typy videí vedou k rasistickému, násilnému či konspirativnímu obsahu, a zda existuje určitý vzorec videí, které vás eventuálně přivedou k nežádoucímu obsahu.

Výsledky výzkumu chce Mozilla později prezentovat veřejně. Nejde přitom o první snahu společnosti prozkoumat AI algoritmy stránek jako je právě YouTube. Ashley Boydová, která má v Mozille na starosti boj za svobodný a nezávislý internet, se už loni pozastavovala nad tím, proč jí YouTube začal doporučovat korejská videa poté, co si sama pustila korejskou komedii. Poukázala přitom na to, že až 70% času, co na YouTube trávíme, sledujeme videa z kategorie doporučených.

„Když se zamyslíme nad tím, jak jsou naše data sbírána a jak je nám na jejich základě následně předkládán další obsah a reklamy, aniž bychom tomu systému plně rozuměli, tak tohle je takový pokus o změnu scénáře. Pokus o to, aby lidi svými informacemi pomohli kolektivnímu výzkumu,“ říká Boydová k projektu RegretsReporter.

Dle ní chtějí vývojáři z Mozilly alespoň trošku poodhalit, jak YouTube algoritmy fungují, ačkoliv populární video platforma není jedinou, o kterou se zajímají. V hledáčku mají například také Twitter a celý systém hashtagů.