Nejdřív zjednodušovat, pak digitalizovat

Co je Liferay a co nabízí?

Jsme dodavatelem komerčních open source řešení, dodáváme platformu pro stavbu firemních portálů a digitalizaci. Počet věcí, které můžete nad naší platformou postavit, je však prakticky nekonečný. Na platformě mohou společnosti nasadit webové stránky, zákaznické, agentské a/nebo partnerské portály, intranety a obchodní platformy z předdefinovaných prvků a šablon, což jim dává mnohem rychlejší příležitosti pro uvedení na trh.

Díky tomu mohou vybudovat online prezentaci pro svou společnost, produkty, služby nebo dokonce nápady, kde jsou všechny firemní služby a systémy organizovány tak, aby to bylo pro koncového zákazníka bezproblémové. Náš software může běžet podle potřeb v cloudu nebo on-premise.

Jsme globální společnost svíce než 1000 zaměstnanci s centrálou v Los Angeles, lokální podporu pak poskytujeme z centrály pro střední a východní Evropu v Maďarsku. Naše technologie využívají firmy jako Bosch, Volkswagen, O2, Airbus nebo Allianz.

Podle magického kvadrantu Gartner je Liferay lídrem v poskytování plaftormy pro digitalizaci.

Co si pod tím můžeme představit?

Je to webová platforma, na které zákazníci můžou postavit svůj omnichannel přístup pro zákazníky, který se může sestávat z řady různých modulů, a otevřít si tak cestu k zákazníkům v době digitální. Třeba pro banky to byly nejdřív papírové výpisy a občas kontakt na pobočce. Pak se k tomu přidaly bankomaty, elektronické bankovnictví, textové zprávy, mobilní bankovnictví...

Hlavní výhodou naší nabídky tak je, že dovedete pomocí platformy Liferay propojit své vnitřní údaje a externí známé údaje o zákazníkovi dohromady, a díky tomu mu dovedete nabídnout služby na míru nejen na webu nebo mobilním webu, ale napříč všemi kanály.

Počítám, že pandemie koronaviru pro vás tedy byla spíše přínosem?

Zatím v našem byznysu nevidíme žádné zásadní změny. Vypadá to, že celoroční plánování zatím běží v předpokládaných objemech. Na druhou stranu nejen pro nás pozitivní věcí, kterou si z pandemie odnesla snad každá firma, je, že digitalizace je nezbytná.

A myslím, že v dalších letech uvidíme, že všechny - i tradiční - firmy, budou pomalu svůj provoz i prodej digitalizovat. Letos přišly na to, že digitalizace není žádný strašák, ale naopak užitečná věc pro budoucí existenci.

Na druhou stranu firmy budou utrácet své peníze opatrněji a některé i zkrachují. Co nám tedy budoucnost přinese je zatím nejasné, takže bych s hodnocením pozitivních nebo negativních vlivů COVID-19 ještě počkal.

Jak konkrétně pomáháte s digitalizací zákazníkům?

Vždycky radíme, že jako úplně první krok v digitalizaci je nutné maximálně zjednodušovat věci a pak je automatizovat. Při přerodu z nedigitální na digitální společnost musíte projít všechny procesy a podívat, kde se co dá eliminovat, potom musíte přijít na to, jak zbytek zjednodušit. Není logické automatizovat nebo digitalizovat cokoliv komplikovaného nebo zbytného.

Digitalizujte teprve to, co zbude.

Už jen instalací Liferay můžete vytvořit pěknou webovou landing page, která nabídne různé zážitky různým zákazníkům. V takovém případě se žádné workflow měnit nemusí, jen musíte porozumět samotnému produktu Liferay.

Ale když chcete jít do digitalizace naplno, musíte se změnit i uvnitř. Pro zjednodušení digitalizace se třeba snažíme zabudovat do našich nástrojů různé podpůrné sady, aby zákazníci mohli sami třeba vydávat mobilní aplikace, aniž by je uměli programovat a měli tým zkušených vývojářů, nebo třeba zhotovovat nejrůznější formuláře. Plánujeme také nasazení umělé inteligence, která pomůže zákazníkům třídit jejich klienty podle nejrůznějších kritérií.

Proč vlastně je Liferay postaven na komerčním open source?

Náš majitel a zakladatel začínal před šestnácti lety s Liferay začínal v garáži. Chtěl pomáhat s přesunem na web firmám, které neměly zrovna prostředků na rozdávání, aby si dovolily klasické enterprise produkty. Takže z obou důvodů byl open source jasnou volbou.

Původně Liferay byla konzultační firma, která ve spolupráci s komunitou dodávala open source produkty, a k nim poskytovala placené konzultace. V roce 2009 Liferay došel k závěru, že existuje silná poptávka po komerční verzi softwaru, protože se stal volbou i pro velké společnosti, které potřebovaly dlouhodobou podporu pro konkrétní verze softwaru. To už tradiční open source komunita nemohla nabídnout. Přešlo se proto na komerční open source.

Komerční podporou se Liferay stal zvažovaným dodavatelem i pro velké společnosti, ale postavením produktu na open source si zachoval podporu komunity. Navíc jednotlivci z komunity patří nadále k velkým ambasadorům našich produktů. A komunita přispívá i bezpečnosti softwaru, protože aktivně nejen opravuje ale vyhledává bezpečnostní chyby a nezneužívá jejich nalezení k vlastnímu prospěchu.

Služby a produkty dodáváte přes partnery nebo napřímo?

Obojí způsob je u nás možný. Ale zákazníkům, kteří nemají IT oddělení nebo nemají volné kapacity, doporučujeme nákupy přes partnery. Liferay je sice široce univerzální, ale dá se hodně upravit pro individuální potřeby, což je také parketa našich partnerů, kteří jsou v Česku zatím tři. Ačkoliv jsme se všemi spokojeni, chceme partnerskou síť v Česku ještě rozšířit.