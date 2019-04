Nejnovější update Windows si nerozumí s antiviry

Poslední velký update Windows působí problémy související s některými antivirovými programy. A jak se zdá, situace se zatím jen zhoršuje.

Microsoft před pár dny pozdržel aktualizace Windows na počítačích s antivirovou ochranou od Avastu a Sophosu. Někteří uživatelé si totiž stěžovali, že jejich systém po aktualizaci zamrzává nebo má problém naběhnout.

Mezitím byl seznam problematicky kompatibilních produktů aktualizován o ty od Aviry a ArcaBitu. I na systém s antiviry těchto firem Microsoft aktualizace prozatím pozdržel.

Nejčerstvěji magazín Ars Technica informuje, že ke komplikacím dochází také na systémech s antivirovou ochranou od McAfee, ačkoliv tu Microsoft do svého seznamu problematických zatím nepřidal a na počítače s ní aktualizace Windows nadále distribuuje.

Problém se týká hlavně Windows 7, Windows 8.1 a také některých instalací Windows Serveru. Windows 10 jsou dle všeho „v bezpečí“.

Uživatelé informují o zamrzání systému prakticky ihned po startu anebo o jeho enormním zpomalení, jestliže se Windows vůbec rozběhnou. Problémy se dají obejít vypnutím antiviru v Nouzovém režimu.

Následnou ochranu může poskytnou Windows Defender nebo Microsoft Security Essentials, případně některý anitivirus od výrobce, jehož se potíže s kompatibilitou netýkají, ačkoliv i ti postižení začali spolupracovat na nápravě a uživatelům nabízejí podporu na speciálních stránkách.

Avast a McAfee naznačují, že problém je spjatý se změnami týkajícími se toho, jak Windows pracuje s tzv. Client Server Runtime Subsystem (csrss.exe), jenž má na starosti některé ze základních procesů Windows.

Není to poprvé, co zásahy Microsoftu do některých klíčových komponentů Windows způsobily uživatelům bolehlav. Nedávno například uživatelé z programu Windows Insider zaznamenali „zelenou obrazovku smrti“ související s připravovaným buildem Windows 10, která o sobě dala vědět při hraní videohry se zabudovaným anti-cheatovacím softwarem.

Na odstranění tohoto problému Microsoft spolupracuje s výrobci anti-cheatovacího softwaru, aby už v chystané květnové aktualizaci Windows 10 bylo vše v pořádku.