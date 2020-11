Nová aktualizace zrychluje Chrome jako už dlouho žádná jiná

Google zřídkakdy ohlašuje vydání nové verze svého prohlížeče s takovou pompou.

„Nová aktualizace představuje nejvyšší výkonnostní skok Chromu za dlouhé roky, a to díky řadě neviditelných vylepšení,“ píše Matt Waddell, produktový šéf pro Chrome. Dle něj Chrome 87 startuje o 25 % rychleji než předchozí verze prohlížeče, stránky načítá až o 7 % rychleji, navíc při nižší zátěži pro paměť. Pro procesor je Chrome 87 až pětinásobně méně náročnější díky vylepšením týkajícím se změn v infrastruktuře záložek a výdrž baterie tak dokáže prodloužit až o jednu a čtvrt hodiny.

Záložkám se Google věnoval několik uplynulých měsíců, zejména pak tomu jak omezit paměťovou zátěž těch neaktivních. Někteří uživatelé tento progres zaznamenají už s aktuální verzí, do široké distribuce by měla jít nová funkcionalita nejpozději s verzí Chrome 88, která se objeví 19. ledna 2021. V plánu je též nový nástroj pro vyhledávání v záložkách přístupný z nástrojové lišty; vyhledávat bude nejen v právě aktivním Chrome okně, ale ve všech oknech. Ten by měl být k dispozici nejdřív pro Chrome OS, následně též ve verzi pro počítače.

V Chromu 87 byl také vylepšen prohlížeč PDF souborů integrovaný přímo do prohlížeče, jehož součástí je konečně nástrojová lišta s několika doplněnými funkcemi. V novém rozhraní lze též změnit zobrazení dokumentu.

Premiéru v Chromu 87 zažívá nová funkce adresního řádku nazvaná „Chrome Actions“, což je nabídka textových zkratek, které uživatelé do řádku mohou vepsat a zpřístupnit tak nabídku příkazů, funkcí a nastavení prohlížeče. Paleta těchto možností se přitom dle všeho bude časem rozšiřovat. I v případě této novinky však platí, že nemusí být přístupná hned, ale postupně v průběhu nadcházejících týdnů.

Vývojáři zároveň mysleli na nové čipy od Applu M1 a novou verzi prohlížeče rovnou přizpůsobili i pro ně. Chrome tak je vedle Safari zatím jediným prohlížečem, který dokáže nativně běžet na M1 Macích. Verze stažitelná ze stránek Googlu by zároveň měla běžet svižněji než ta přeložená emulátorem Rosetta 2.