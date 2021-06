Nové Windows toho skýtají nejspíš víc než ukazuje čerstvý leak

Windows 11 můžou být lepší, než se zdá. Na síti se objevil uniklý build nové verze operačního systému, přičemž ale dle zdroje blízkého Microsoftu ukazuje pouze část toho, co v plné verzi nové Windows nabídnou. Sama firma by to oficiálně měla představit 24. června. Ačkoliv samotný název zatím stále zůstává neznámou, daný zdroj o nové verzi nehovořil jako o Windows 10, nicméně ani jako o Windows 11, byť ve videu lze vidět odkaz na číslovku jedenáct.

Co všechno může Microsoft do Windows 11 přidat je též otázkou, uniklé video však ukazuje významné grafické přepracování, včetně nových ikon a zaoblených hran jednotlivých nabídek menu, vycházející z pojetí Windows 10. Vidět jsou zavedené aplikace jako Pošta, Kalendář či Fotky, stejně jako napojení na služby typu OneDrive. Tou nejviditelnější proměnou však prošel hlavní panel a Start menu, které evidentně vycházejí z designu odpískaných Windows 10X.

Co naopak leaknutý build neukazuje, je několik novinek, o kterých se v nedávných dnech hojně spekulovalo, jako třeba aktualizovaná a vylepšená aplikace Microsoft Store či funkce Auto HDR, kterou Microsoft přidal k některým videohrám pro Xbox Series X a která by měla nově vylepšovat i PC hry, které podporu HDR původně nezahrnovaly (a která už je testována v rámci Insider programu).

Připomeňme, že šéf Microsoftu Satya Nadella popsal změny v nové verzi Windows jako ty nejzásadnější za uplynulou dekádu a hovořil dokonce o „nové generaci“ Windows. Hovořil by tak i o tom, co máme možnost vidět díky leaku? Nejspíš ano. Je však pravděpodobnější, že Microsoft toho pro Windows nachystal ještě mnohem víc. A snad to budeme mít možnost posoudit už příští týden!