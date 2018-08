Nový doplněk Firefoxu má do vyhledávání vrátit radost

Mozilla začala testovat nový doplněk pro prohlížeč Firefox, který uživateli doporučuje stránky na základě historie jeho prohlížení. Doplněk nazvaný Advance je zatím posledním, který společnost představila pod hlavičkou projektu Test Pilot, v rámci kterého mohou uživatelé zkoušet nejrůznější experimenty a poskytovat vývojářům zpětnou vazbu.

Advance do prohlížeče přidává postranní lištu se dvěma typy doporučení: Read Next (Čti dál) a For You (Pro tebe). První vypichuje webové stránky, o nichž se technologie domnívá, že vhodně doplňují obsah aktuálně otevřeného webu, druhá doporučuje stárnky na základě dlouhodobé historie prohlížení. Podle prohlášení Mozilly za novinkou stojí snaha o navrácení do vyhledávání pocitu radosti z nacházení nového, místo toho, aby tato činnost byla ryze praktická a funkční.

„S Advance vás bereme zpět ke kořenům a oživujeme prožitek, který každého přivedl k surfování na webu,“ uvádí společnost. „Bereme vás zpět do dob, kdy byl World Wide Web neprobádaným teritoriem a my v něm mohli volně objevovat nová témata a nápady.“

Doporučení pro Mozillu generuje Laserlike, kalifornský startup založený trojicí bývalých vývojářů Googlu. Svůj produkt definují jako „zájmový vyhledávač“, který pracuje s historií prohlížení, na jejímž základě přichází s dalšími tipy. I proto ještě před instalací vyžaduje Advance schválení, aby bylo uživateli zřejmé, že jeho data jsou přenášena na servery Laserlike.

Advance však není první pokusem Mozilly přidat do Firefoxu doporučení. V rámci projektu Test Pilot se před dvěma lety objevila funkce Activity Stream, jakési interaktivní zobrazení historie prohlížení připodobnitelné k facebookovské zdi. Později funkce povýšila z testovací fáze, když se objevila jako součást nové verze Firefoxu známé jako Quantum.

Mimochodem, její součástí byla také služba Pocket umožňující snadno ukládat webové stránky a videa pro pozdější čtení, navíc ve zjednodušené podobě. Později však společnost do Pocket feedu začala posílat i sponzorovaný obsah, takže není vyloučeno, že podobný osud v určitý moment potká také Advance, kdy může zobrazovat alternativní koupě či srovnatelné produkty za nižší ceny.