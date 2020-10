Nový Edge umožňuje návrat ke staré verzi prohlížeče

Microsoft vydal Edge 86. Administrátorům umožňuje obnovit starší verzi prohlížeče a nabízí též vylepšený PDF viewer zabudovaný přímo do prohlížeče. V nové verzi bylo rovněž opraveno devatenáct bezpečnostních chyb.

Možnost obnovit starší verzi prohlížeče už uživatelům nabízí též Chrome (od verze 84), ačkoliv v případě Edge má funkce zatím jeden háček.

„Stabilní verze 86.0.622.38 je první, ke které se lze vrátit, takže stabilní verze 87 bude první, ze které tento návrat bude možno provést,“ vysvětluje Microsoft. A stejně jako Chrome, aby tyto „rollbacky“ byly možné, též Edge bude uchovávat momentky (snapshoty) uživatelských dat, včetně historie prohlížení, záložek či cookies. Jak intenzivní tyto personalizované záznamy budou, lze nastavit.

Edge 86 přináší taky vylepšený PDF viewer s podporou tabulek a formulářů. I v tomto zčásti následuje Chrome, který by měl ve verzi 87 představit zcela nové uživatelské rozhraní právě pro PDF – s nástrojovou lištou, obsahem a dvoustránkovým zobrazením. Na druhou stranu, až na dvoustránkové zobrazení Edge už tyto prvky nabízí. Další novinkou (kterou Chrome nemá) je pak v Edgi 86 možnost smazat stažené soubory z adresáře stažených pravým klikem přímo z prohlížeče.

Další verze, Edge 87, by se měla objevit kolem 19. listopadu. Co od ní čekat? Přinejmenším nový přístup k práci se záložkami – ty oblíbené budou zobrazovány v klasické stromové struktuře, v rámci které je bude možno editovat, organizovat nebo mezi nimi vyhledávat bez toho, aby člověk musel danou stránku navštívit. Tento „strom“ oblíbených stránek bude zároveň možno připnout do prohlížeče jako postranní panel tak, aby byl vždy viditelný.