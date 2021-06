Nový Firefox má získat zpět ztracené uživatele

Mozilla vydala novou verzi svého prohlížeče Firefox. S pořadovým číslem 89 přichází nový vzhled, o němž vývojáři tvrdí, že si má uživatele „získat zpět“. K tomu opravili celkem devět chyb, dvě z nich z druhé nejvážnější kategorie.

Největší novota Firefoxu 89 je viditelná na první pohled. Přepracované uživatelské rozhraní jménem Proton, které má být modernější, čistší a přehlednější, přičemž dle marketingového týmu Mozilly je nový vzhled výsledkem analyzování toho, jak uživatelé prohlížeč používají, hodnocení zpětné vazby a nápadů od „obyčejných lidí, kteří se chtějí na síti cítit pohodlněji“.

Ta nejvýraznější změna se týká záložkové lišty, v níž jsou záložky „plovoucí“ čili graficky oddělené od zobrazované stránky, přičemž záložka aktivní stránky je povystrčena do popředí. Názory se zatím různí, nicméně ty pochvalné, hodnotící nové pojetí jako efektivnější, aktuálnější či dokonce logičtější, nechybí. Změny se dočkal také nástrojový panel s adresním řádkem, který byl pročištěn a přearanžován se záměrem působit co nejméně rušivě.

Další změny se týkají některých nastavení, jako například oblíbené funkce Total Cooke Protection, zamezující sledování chování uživatele napříč stránkami, které bylo z volitelného učiněno defaultním. Vývojáři jsou přesvědčení, že díky tomu mají okna otevřená v režimu anonymního prohlížení to vůbec nejpokročilejší zabezpečení, jaké hlavní z prohlížečů nabízejí. A zmínit můžeme také přidání funkce pro pořizování snímků obrazovky do kontextového menu, odkud je snáze přístupné. (Případně lze ikonu funkce přidat do panelu nástrojů.)

Vzkaz je jasný. Firefox 89 byl přepracován tak, aby nalákal zpět odpadlíky. „Z vydání nové verze Firefoxu jsme vždy nadšení. Pokud však jde o tuto novou verzi, máme radost o to větší. Pokud jste na Firefox někdy zanevřeli, současné moderní pojetí bylo vyvinuto za účelem získat vás zpět a učinit z Mozilly váš defaultní prohlížeč,“ říká členka marketingového týmu Mozilly, MJ Keyllová.

Není pochyb, že Firefoxu by se návrat ztracené přízně hodil. Na konci května jeho uživatelský podíl činil pouze 6,3 %, přesně o procento méně než před rokem touto dobou. A pokud by klesající trend jeho oblíbenosti pokračoval, mohl by se už v srpnu dostat na 5 %.