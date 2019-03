O konci Windows 7 začnou informovat pop-up okna

Do ukončení podpory Windows 7 v půli ledna příštího roku zbývá zhruba devět měsíců. A pokud jste jejich uživateli, Microsoft vám to připomene důkladněji než tento článek – prostřednictvím pop-up oken. Jak firma uvedla, notifikace uživatelé do konce roku uvidí hned „několikrát“, ačkoliv neupřesnila kdy, kde ani jaký bude jejich obsah.

„Věříme, že díky těmto připomínkám, budete mít čas naplánovat a připravit se na přechod (k Windows 10),“ uvádí v souvisejícím blogovém příspěvku Microsoft. „Tyto notifikace mají pouze informační charakter a pokud je nechcete dostávat, budete se moct z jejich příjmu odhlásit.“

Připomeňme, že v minulosti už Microsoft s pop-up notifikacemi několikrát experimentoval, když například uživatele pobízel k užívání OneDrive. Nic však nebylo horší než kauza s pobídkou k upgradeu na Windows 10, kdy šlo pop-up okno sice zavřít křížkem, uživatelé tak ale zároveň (většina nevědomky) tímto vyslovili s upgradem souhlas. Všeobecné pobouření později vedlo k tomu, že Microsoft tyto pop-up pobídky stáhl.

Současná situace je celkem jasná: až 14. ledna 2020 oficiálně skončí podpora Windows 7, počítače s tímto systémem budou náchylnější k napadení viry či malwarem, což představuje riziko, ale i příležitost nejen pro Microsoft samotný, ale pro celý počítačový průmysl. Jestliže v současnosti zhruba 40 % všech počítačů běží na systému Windows 7, pokud by všichni jejich uživatelé přešli za úplatu na Windows 10 – nebo si rovnou koupili nové PC –, výrazně by to ozdravilo celý počítačový trh, o finančním přínosu Microsoftu nemluvě.

Vše zatím nasvědčuje tomu, že Microsoft v poslední fázi životnosti Windows 7 zvolí spíš přívětivější způsob komunikace směrem k uživatelům. V jednom z oficiálních videí týkajícím se ukončení podpory systému přechod z Windows 7 na Windows 10 metaforicky přirovnává k výměně peněženky, nákupu nového gauče či obměně ojetého auta za modernější SUV. Video končí heslem „Stejný příběh, nová kapitola.“ a přátelsky formulovaným sdělením „Ready When You Are“ - „Až budete připraveni.“