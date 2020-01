Objasnění zmatků o konci Windows 7

Ne, Windows 7 nejsou mrtvé.

Ne, opravdu si nemusíte kupovat nový počítač s Windows 10.

Ne, nemusíte okamžitě upgradovat.

Ne, nemusíte ihned instalovat poslední patche, starší verze nikam nemizí.

Ne, váš poskytovatel internetu vás skutečně nevyhodí ze sítě za používání Windows 7.

Ne, Microsoft nestahuje možnost přejít na Windows 10 zdarma, alespoň prozatím ne.

Ne, nikdo bohužel neví, zda Microsoft vydá další bezpečnostní záplaty. Pro Windows XP sice vydal záplatu proti viru WannaCry i několik let po ukončení oficiální podpory, to ovšem neznamená, že se to musí opakovat.

Ne, prozatím nevystavujete firmu ani data nebezpečí, když nadále používáte Windows 7.

Ne, váš počítač nebude v blízké době napaden. Stačí dodržovat základy internetové hygieny.

Ne, Office 2010 nepřestane na Windows 7 fungovat, dokonce bude dostávat aktualizace až do 13. října.

Ne, Microsoft Security Essentials již nebudou dostávat updaty. Musíte si najít jiný antivirus.

Ano, musíte si najít náhradu za Internet Explorer, ale to už jste nejspíše udělali dávno.

Ano, můžete si zakoupit ESU (Extended Security Updates). Počítejte však s tím, že stojí 61 USD (1 400 Kč) na rok a není snadné je získat.

Ano, existují alternativní způsoby, jak získat patche na Windows 7.

Ano, když varovnému oknu řeknete, aby se již neukazovalo, tak opravdu zmizí natrvalo.

Ano, v nejbližší době vám budou všechny aplikace včetně internetových prohlížečů nadále fungovat.

Ano, nový Edge s Chromiem poběží i na Windows 7, jen nikdo neví, jak dlouho jej bude Microsoft podporovat.

Toto by mělo pokrýt 90 % všech momentálních dezinformací šířených o konci Windows 7, bohužel je jich v budoucnu ještě mnoho objeví.

Oficiální vyjádření Microsoftu k ukončení podpory zní následovně: „Microsoft se zavázal k poskytování 10leté podpory Windows 7 v den vydání 22. října 2009. Toto období nyní skončilo a Microsoft ukončil podporu Windows 7, abychom mohli soustředit své prostředky na rozvoj nových technologií a zážitků. Technická podpora a aktualizace od Windows Update nejsou nadále k dispozici. Microsoft důrazně doporučuje přechod na Windows 10, aby se zabránilo situacím, kdy potřebujete službu, která již není k dispozici.”

Microsoft ovšem technickou podporu oficiálně neposkytuje již od ledna 2015 a poslední významná aktualizace Windows 7, Service Pack 1, byla vydána 22. února 2011. Je tedy jasné, že nemusíte panikařit a okamžitě instalovat poslední patche. Vaše soubory jsou v bezpečí tam, kde jste je nechali. Můžete být v klidu.

Již v roce 2018 jsme se dívali na alternativní zdroj patchů zvaný 0patch. Již od roku 2016 poskytují takzvané mikro-patche, úzce zaměřené opravy Windows 7. Mitja Kolsek, CEO Acros Security a spoluzakladatel 0patch říká: „Očekáváme, že první várku mikro-patchů vydáme po oficiálních aktualizacích v únoru poté, co posoudíme patche z ESU a určíme, jaké další chyby by mohly ohrozit Windows 7 / Windows Server 2008 R2“. To znamená, že alternativní řešení skutečně existují.

A nakonec, ano, opravdu byste měli časem přejít na něco jiného než Windows 7.