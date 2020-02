Obliba Edge mírně roste, neotřesitelným králem zůstává Chrome

Po třech měsících růstu začaly prohlížeče od Microsoftu ztrácet. Edge však v lednu vůbec poprvé předčil zasloužilý Internet Explorer. Dle dat společnosti Net Applications se společný uživatelský podíl obou zmíněných v lednu propadl o 0,6 % na 13,6 %.

Samotný Explorer zapsal nejvyšší propad od loňského září (0,9 %), ztrátu však kompenzoval Edge, který si naopak mírně polepšil (0,3 %). Konečná lednová čísla jsou tedy následující: Internet Explorer – 6,6 %, Edge – 7 %. Poprvé od poloviny roku 2015, kdy byl představen, tak Edge v uživatelském podílu předčí Explorer.

Analytici předpokládají, že ačkoliv v budoucnu může Explorer svého mladšího sourozence tu a tam ještě „pozlobit“, v dlouhodobém trendu bude jeho obliba a podíl klesat. Na Windows 7 bude Explorer podporován ještě tři roky – a na Windows 10 pravděpodobně stejně dlouho –, jde však jen o úlevu firemním klientům, na druhdy nejoblíbenější prohlížeč navyklým. Ukončen časem bude pravděpodobně též „IE mód“ integrovaný do Edge.

Microsoft před nedávnem Edge refreshoval na bázi Chromia a přiblížil ho tak suverénně nejpopulárnějšímu Chromu, a i když se zdá, že mu to zatím na popularitě příliš nepřidalo, rozhodně bude zajímavé sledovat, jak si letos povede.

Do karet by mu mohla hrát obvykle důsledná podpora ze strany Microsoftu poskytovaná (nejen) firemní klientele, proti němu naopak obliba Chromu, která už dosáhla právě i do korporátního prostředí. A také poněkud zvláštní nedávno ohlášená snaha Microsoftu vnutit firemním uživatelům sady Office 365 ProPlus do prohlížeče Chrome coby defaultní vyhledávač Bing.

Firefox si v lednu pohoršil o 0,2 % a jeho uživatelský podíl se tak propadl na 8,1 %, což je nejhorší výsledek od srpna 2016. Navíc vůbec poprvé Firefox zaznamenal ve čtyřech po sobě jdoucích měsících skóre nižší než 9 %. A vyhlídky pro Mozillu nejsou ani trochu nadějné. V září dle odhadu klesne uživatelský podíl Firefoxu na 7 %, s čímž by souvisel i další pokles příjmů, které prohlížeč generuje, a na nichž je firma existenčně závislá.

Naopak Chrome v lednu přidal 0,3 % a na konci měsíce jeho uživatelský podíl činil 66,9 %, což je, shodou okolností, stejný výsledek jako loni v únoru. Chrome tak zvrátil pro něj historické tříměsíční období, během kterého měl jeho uživatelský podíl klesající trend. Nadále se tak zdá nepravděpodobné, že by dominantní pozicí googlovského prohlížeče mělo v dohledné budoucnosti cokoliv ohrozit.

Prudký nárůst oblíbenosti applovského prohlížeče Safari v závěru uplynulého roku byl jen zdánlivý. Data zkreslilo zářijové uvedení nového operačního systému iPad OS 13, který byl v průzkumech sjednocen pod hlavičkou macOS, a nejenže tak vylepšil výsledky samotného systému, ale také všech aplikací, které na něm běžely, včetně Safari. Namísto původně avizovaných prosincových 6 % tak Safari ve skutečnosti mělo podíl jen 3,8 %. Přesto si prohlížeč v lednu polepšil a skončil na 4,2 %.