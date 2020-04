Obnoví Microsoft podporu pro Windows 7? Asi ano.

Na uživatelském podílu Windows 10 se v průběhu března mnoho nezměnilo. Vůli a možnosti přejít na nejnovější operační systém Microsoftu mohla oslabit i probíhající koronavirová pandemie. Dle společnosti Net Applications činil uživatelský podíl Windows 10 v březnu 57,3 %, respektive 64,3 % mezi Windows. Celkově Windows mezi operačními systémy patří 89,2 %, jako takové si tedy meziměsíčně polepšily o celé jedno procento.

Analytici odhadují, že tempo adopce Windows 10 v nejbližších měsících přinejmenším zvolní, pravděpodobně ale zcela ustrne. Jestliže minulý měsíc se předpokládalo, že na konci roku by se jejich uživatelský podíl měl vyšplhat na kulatých 80 %, v současnosti se dosažení této mety zdá pravděpodobnější až v květnu příštího roku. Ač aktuální trend nelze jednoznačně vysvětlit, analytici ho přičítají probíhající koronavirové pandemii, respektive opatřením, která vyvolala. Do takového scénáře zapadá odsunutí přechodu na novější systém z čela priorit firemních IT oddělení.

Windows 7 ve skutečnosti meziměsíčně posílily, na konci března jim patřilo 26,2 % celkového uživatelského podílu, o procento víc než v únoru, respektive 29,4 % mezi systémy Windows. Pro Windows 7 jde o největší nárůst od loňského září. Nelze ho však vysvětlovat tak, že by se v přepočtu 12 milionů uživatelů rozhodlo pro downgrade a přešlo z Desítek na Sedmičky.

Data naznačují, že nárůst způsobil ve jménu sociálního distancování se nařízený home office, v rámci kterého řada uživatelů oprášila dlouho nepoužívané domácí počítače. A dle analytiků není vyloučeno, že větší využití Windows 7 může vzedmout tlak na Microsoft, aby přinejmenším dočasně pro starší systém obnovil bezpečnostní aktualizace. V současnosti je dodává pouze v rámci programu Extended Security Updated určeného pro firmy.

Data dále ukazují, že Windows 8/8.1 si meziměsíčně pohoršily o desetinu procenta na březnových 4,2 %, respektive 4,8 % mezi Windows. Půl procenta na konečných 8,9 % ztratil macOS a dostal se tak na nejnižší čísla za uplynulého dva a půl roku.