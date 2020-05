Pět rozšíření pro Chrome, které vám usnadní práci

S pokynem pracovat z domova čelí mnozí zaměstnanci novým výzvám a dilematům. Přispat si, nebo začínat jako v běžný pracovní den? Zůstat v pyžamu, nebo se obléct do kalhot? Office, nebo G Suite? No, poslední odpověď nejspíš stále udávají zaměstnavatelé, nicméně při práci z domova se nabízejí i nové možnosti, jak si ji přece jen aspoň trošku usnadnit. Možnosti v podobě rozšíření. Tedy malých prográmků, kterými si můžete přizpůsobit prohlížeč prakticky libovolnými způsoby. A protože Chrome je na poli prohlížečů jednoznačným králem, vypíchli jsme pro vás pět rozšíření, s nimiž vaše produktivita půjde nepochybně nahoru.

Office

Rozšíření z dílny Microsoftu ušetří kroky potřebné k otevření webu office.com a přihlášení se do vašeho Microsoft, respektive Office 365 účtu. A stejně jako domovská stránka Office, také rozšíření poskytuje rychlý přístup k online aplikacím, které máte předplacené, od Wordu, přes PowerPoint až po Teams. Všechny jsou přístupné z grafického seznamu, který se vám rozbalí po kliknutí na ikonu rozšíření nacházející se po pravé straně adresního řádku (jeho součástí jsou též naposledy otevřené soubory). Otevírat skrz něj lze i lokálně umístěné soubory, ačkoliv ty jsou před otevřením automaticky nahrány na OneDrive.

Zoom Scheduler

Jestliže využíváte stále populárnější Zoom a zároveň nástroje sady G Suite, určitě oceníte rozšíření Zoom Scheduler, pro přímý přístup k videokonferencím rovnou z Kalendáře. A naopak, skrz ikonu rozšíření lze do Kalendáře snadno naplánovat budoucí mítinky, přičemž ten může automaticky odeslat pozvánku jejich účastníkům. Nastavit lze s rozšířením také parametry mítinku.

Chrome Remote Desktop

Především menší firmy nemusejí mít s prací na dálku příliš zkušeností, tedy ani s nastavením vzdálených přístupů. Právě těm méně zkušeným může přijít vhod rozšíření Chrome Remote Desktop, které je doplňkem ke stejnojmennému webu (https://remotedesktop.google.com), skrz který umožňuje přístup na vzdálenou plochu přímo z prostředí prohlížeče. Funkcionalita je základní, ovládání jednoduché, ale například pro pomoc s řešením problémů na dálku plně dostačující.

Papier

Došly vám samolepící bločky na poznámky nebo zkrátka jen chcete být ekologičtí? Stáhněte si Papier – rozšíření, které v takový poznámkový list promění novou kartu prohlížeče. Nabízí jednoduché formátování, přičemž poznámky jsou ukládány přímo v Chromu, není tedy nutná další synchronizace. Pro zachycení náhlých myšlenek ideální. Nevýhodou a nezvykem může být, že při otevření nové karty už neuvidíte typickou googlovskou nabídku vyhledávání a přehled nejčastěji navštěvovaných stránek.

Checker Plus pro Google Drive

Využíváte-li googlovský Drive, rozšíření Checker Plus vám umožní procházet a třídit vaše soubory bez nutnosti otevření webové stránky a zároveň vás upozorní, byl-li některý ze souborů upraven. Skrz pop-up okno můžete soubory také otevírat a přejmenovávat. K dispozici jsou od stejného autora též Checker Plus pro Gmail a Checker Plus pro Kalendář, které podobně snadno zpřístupní další dva z produktů G Suite.