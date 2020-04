Pracujte v Chromu efektivněji s rozšířením Tab Switcher

Když dnes pracuji na počítači, Chrome jako by byl mou novou pracovní plochou. Jen řekněte, ať už pracujete v Chrome OS nebo ve Windows, skoro vše, co děláte, se dnes odehrává v okně prohlížeče.

Přitom Chrome není designován, aby se choval jako pracovní plocha. Alespoň ne defaultně. Spousta nástrojů a funkcí mu chybí. Proto už nějakou dobu přemýšlím, jak Chrome pracovní ploše alespoň přiblížit. Poté, co jsem si upravil nemastnou neslanou Novou kartu rozšířeními, jako jsou Papier, Universal Search Tab či widgety, které nabízí iChrome New Tab, začal jsem přemýšlet, co dalšího Chromu chybí k tomu, aby se ještě víc přiblížil pracovní ploše.

Odpověď je překvapivě jednoduchá: rychlý přepínač mezi jednotlivými kartami. Protože nevím, jak vy, ale kombinace Alt+Tab pro mě představuje jednu z nejužívanějších klávesových zkratek. Avšak ve chvíli, kdy je třeba přepnout mezi jednotlivými kartami prohlížeče, kterých pravidelně mívám otevřené desítky, jsem nahraný. Ke slovu se dostává myš. Jaká úleva zjistit, že existuje přepínač určený jen pro prohlížeče. A co víc, nastavit ho, zabere asi jen dvacet vteřin.

První – a jediný – krok, jak zajistit Chromu přepínač karet, představuje instalace rozšíření lapidárně nazvaného Tab Switcher. Nejenže jde o jediné rozšíření svého druhu, ale po odzkoušení několika typů obdobně fungujícího softwaru, také nejlepší řešení. Jednoduché, minimalistické a také dbající na zabezpečení a soukromí. Rozšíření nesbírá ani neukládá žádná data, a jelikož jde o open-source, můžete nahlédnout i do jeho kódu. Po jeho nainstalování napravo od adresního řádku najdete novou ikonku v podobě okna s lupou. Kliknout na něj a zobrazit roletu otevřených karet, lze myší, to skutečné kouzlo používání Tab Switcheru spočívá v osvojení si klávesové zkratky Ctrl+Shift+K.

V momentě, kdy máte Tab Switcher aktivovaný, stačí začít psát jméno karty, kterou chcete najít (kterékoliv slovo ze jména), a rozšíření vám výběr začne zužovat s každým zadaným písmenem. Pak? Enter! Rozšíření nabízí i další funkce. Stisknutím klávesy „x“ zavře vybranou kartu. Drag and drop přesunutím karet v Tab Switcheru přesunute jejich pořadí i v samotném prohlížeči. Příkazem :sort můžete karty abecedně seřadit, příkaz :dd pro změnu zavře karty, které máte otevřeny duplicitně.

I kdyby ale skýtal jen samotné přepínání mezi kartami prostřednictvím klávesové zkratky, je Tab Switcher efektivním rozšířením, který váš Chrome jako nenápadný pomocník ještě více přiblíží pracovní ploše.