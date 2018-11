Problémový podzimní update Windows 10 vychází znovu

Microsoft s osmatřicetidenním zpožděním (znovu)vydal podzimní update Windows 10, známý jako October 2018 Update. Jde o dosud největší zpoždění v zatím stále krátké historii operačního systému, ovšem výrazně delší než všechna předchozí, ať už se týkala updatů či jen bezpečnostních aktualizací.

Přesto však aktuální opětovné vydání není pro všechny. Ti uživatelé, kteří systém aktualizují prostředictvím služby Windows Update, tedy většina běžných uživatelů a menších podniků, si musí ještě počkat. Update je zatím dostupný pro firemní klientelu s Windows 10 Enterprise, která jej může obstarat prostřednictvím příslušných nástrojů, včetně WSUS (Windows Server Update Services), SCCM (System Center Configuration Manager) či WufB (Windows Update for Business).

Microsoft rovněž resetoval datum vydání updatu a úměrně posunul data ukončení jeho podpory. Z původně naplánovaného 2. října bylo vydání oficiálně posunuto na 13. listopadu a ukončení podpory z dubna 2020, respektive 2021 bylo posunuto na 12. května 2020 pro Windows 10 Home, Pro a Pro Workstation, respektive na 11. května 2021 pro Windows 10 Enterprise a Education.

Připomeňme, že prvotní vydání updatu provázelo několik bugů, včetně toho, který několika uživatelům zcela vymazal jejich složky. Někteří komentátoři poukazují na to, že Microsoft se za chybu oficiálně neomluvil, stejně jako neuvedl, jak je možné, že se do updatu dostala navzdory testům ani to, proč její oprava trvala tak dlouho. Do budoucna však společnost přislíbila důkladnější testování i reportování problémů a také větší transparentnost v přístupu k nim.

„Během uplynulých tří let vytíženost zákaznického servisu a odezvy, jedněch z našich klíčových indikátorů kvality, poklesla, a to i přesto, že množství počítačů s Windows 10 roste,“ komentuje Michael Fortin, jeden z viceprezidentů pro Windows. Cituje však jiné zdroje, skrz které jeho tým získává zpětnou vazbu, a podle nich prý uživatelé oceňují rostoucí kvalitu Windows 10, s nimiž jsou spokojenější než s dřívějšími systémy. Ve svém čerstvém blogovém příspěvku ale přiznává i chyby a slibuje jejich nápravu.

„Sice pozorujeme pozitivní trendy, pozorně však nasloucháme hlasům i těch uživatelů, kteří mají s Windows 10 problémy a slibujeme, že budeme pracovat ještě usilovněji na jejich řešení.“