Prodloužená podpora Windows 7 může vyjít až na 350 dolarů

Microsoft sepsal ceník bezpečnostních updatů pro Windows 7, který začne platit poté, co bude příští rok v lednu systém oficiálně „odeslán do důchodu“. Prodloužená podpora – tzv. Extended Security Updates (ESU) –, která bude poskytována až do ledna 2023, byla avizována loni v září, kdy Microsoft uvedl, že ji bude prodávat vždy pro konkrétní zařízení v ročních intervalech. Už tehdy také firma sdělila, že cena jednotlivých updatů postupně poroste, ačkoliv její výše dosud nebyla známa.

Computerworldu se však podařilo získat dokument, dle kterého by se měla cena každoročně zdvojnásobovat.

„Máme zato, že naprostá většina zákazníků, kteří budou Windows 7 ESU potřebovat, si vystačí pouze s roční nadstavbou,“ píše se v dokumentu určeném pro obchodní oddělení a partnery. „Zvyšování ceny nám pomůže pokrýt dodatečné náklady na vývoj a podporu a také má za cíl motivovat uživatele k přechodu na Windows 10.“

Konkrétní částky v ceníku wordovského dokumentu sice chybí, jsou však viditelné po jeho přeuložení v odlišném formátu nebo při preview na macOS. Nejlevnější varianta ESU dle něj vychází na 25 dolarů první rok, 50 druhý rok a následně 100 dolarů v posledním třetím roce – určená je pro stávající předplatitele Windows 10 Enterprise nebo Microsoft 365 Enterprise. Dražší varianta vychází na 50, 100 a 200 dolarů, tedy dvojnásobek, pro uživatele plánující přejít na Windows 10 Pro, nikoliv Enterprise variantu.

Obstarat prodloužené bezpečnostní updaty pro jeden počítač s Windows 7 tak firmu, která je zároveň klientem Windows 10 Enterprise, vyjde na dodatečných 175 dolarů. Ty, kteří preferují Windows 10 Pro, na dvojnásobek. Ze strany Microsoftu jde o další zjevnou páku k tomu, aby zájemci upřednostňovali dražší verzi Enterprise před Pro.

Microsoft také uvedl, že pokud se uživatel bude chtít k programu ESU přidat až v průběhu druhého nebo třetího roku, bude muset zaplatit i za roky předchozí. Počítače s ESU budou dostávat podporu také pro Office 365 ProPlus. K dispozici – a k objednání – začnou být ESU v průběhu tohoto roku prostřednictvím obvyklých distribučních kanálů.