První české lokální zcela automatizované cloudové prostředí Azure je tady

PleAzureStack je lokálně instalovanou „instancí“ MS Azure, se kterým je technologicky i filozoficky kompatibilní. Podle DataSpringu by mělo být využití lokální verze AzureStack zhruba o třicet procent levnější než klasická globální varianta a navíc s kompletní lokální podporou v českém jazyce a vyšší dostupností.

PleAzureStack zahrnuje identické grafické prostředí včetně samoobslužnosti a škálovatelnosti. Řešení poskytuje celou škálu vlastních služeb včetně široké nabídky rozšíření v podobě stovek aplikací a řešení třetích stran publikovaných na AzureStack Marketplace.

Díky kompatibilitě umožňuje navrhovat, implementovat a provozovat hybridní řešení s MS Azure, kdy část řešení běží v rámci lokální služby pleAzureStack a část v Azure cloudu. Jde například o řešení Disaster Recovery či složité výpočty (např. BI a DWH). Možnosti užití jsou prakticky neomezené a řeší legislativní, kapacitní a technické požadavky při nízkých nákladech.

Služba je vhodná pro ty, kteří hledají spolehlivé prostředí pro provoz, vývoj a testování aplikací

a infrastruktury bez nutnosti investice do vlastního hardwaru. Využívá stejné API, kódy a komponenty, a proto je ideální rovněž pro vývojáře, kteří se jednoduše připojí přes vývojové nástroje. Aplikace vyvinuté na řešení AzureStack mohou bez nutnosti změny kódu běžet v cloudu Microsoft Azure.

V prostředí AzureStack, stejně jako v prostředí MS Azure, je dostupná celá řada technologií mnoha vendorů včetně opensource. Řešení má silnou podporu ze strany Microsoftu, kde široký vývojařský tým pracuje na jeho neustálem vývoji.

„Službu je možné čerpat v režimu účtování po hodinách – pay as you go – kdy zaplatíte jen za to, co skutečně spotřebujete. Poskytujeme migrační služby, pomoc při implementaci, ServiceDesk a nepřetržitou technickou podporu v češtině a v angličtině. Pomocí nastavených SLA garantujeme kvalitu a dostupnost podpory služeb,“ doplňuje výkonný ředitel DataSpring Marek Chmiel.

Firma už pracuje na migraci zákazníků do nového cloudu. Cílí především na střední a velké podniky, které chtějí využívat výhod cloudu, ale zároveň z různých příčin vyžadují, aby jejich data byla striktně ukládana v Česku. Některé společnosti to mají dokonce dané zákonem.