S Windows 11 se také prodlouží intervaly aktualizací

Jelikož však Windows 10 budou podporovány až do října 2025 a také proto, že firmy jsou tradičně váhavé, pokud jde o přechod na nový operační systém, bude zajímavé sledovat, jak budou oba systémy fungovat bok po boku.

Přidaných šest měsíců

Všechny verze Windows 11 obdrží oproti Windows 10 šest měsíců podpory navíc. To znamená, že Windows 11 Home, Pro, Pro for Workstations a Pro Education budou podporovány 24 měsíců a Windows 11 Enterprise a Education 36 měsíců.

Co však zatím není zřejmé, zda Microsoft bude po vydání Windows 11 tak jako dosud aktualizovat Windows 10 dvakrát do roka. Prodloužení životních cyklů na celé roky je zjednodušením jak pro běžné uživatele, tak firemní administrátory, kteří nebudou muset dopočítávat šest měsíců od vydání poslední aktualizace, zvlášť, když ji Microsoft ne vždy doručoval zcela pravidelně.

Důležitou změnou je též to, že tzv. feature upgrades, tedy významnější aktualizace přinášející nové funkce, bude Microsoft dodávat jen jedenkrát do roka, po čemž uživatelé už delší dobu volali. I v tomto případě je však, zdá se, nejisté, zda tento typ aktualizací bude nově omezen na roční interval též pro Windows 10.

Aktualizace budou dál automatické

Z toho, co zatím víme, se zdá, že Microsoft bude i v případě Windows 11 pokračovat v praxi známé z Windows 10, tedy automatické aktualizaci verzí Home a (některých) Pro. John Cable, šéf pro servisní služby Windows, k tomu jen neurčitě uvedl, že firma bude „nadále poskytovat transparentní možnost volby“.

K tématu, jak a kdy firma automaticky aktualizuje Windows 10 na Windows 11 se zatím nikdo nevyjádřil, byť se to zdá přinejmenším v případě verzí Home a nespravovaných Pro dříve či později nevyhnutelné. Pochopitelně se pro takový krok nabízí termín roku 2025, kdy Desítkám bude zbývat posledních pár měsíců života.

Co se týče termínu distribuce pravidelných aktualizací systému, Microsoft pro ně zatím obecně stanovil čas do „druhé poloviny roku“ a asi by nepřekvapilo, kdyby též Windows 11 dostávaly aktualizace v říjnu či listopadu tak jako Windows 10.

Méně novinek pro Windows 10

Představení Windows 11 - byť do jejich oficiálního vydání ještě několik měsíců zbývá - také logicky znamená, že Windows 10 budou odsunuté na vedlejší kolej. A už poslední aktualizace naznačily, že nových funkcí se systému bude dostávat spíš méně než více.

Do čeho Microsoft ale zasahovat nebude, jsou tzv. Patch Tuesdays, tedy úterky, během kterých pravidelně doručuje aktualizace zajišťující zabezpečení systému. Stejně tak dle Cablea nadále potrvá pravidelné vydávání tzv. C variant, označujících další stupeň preview nově aktualizovaného systému.