Sbohem, starý internete. Chrome 88 pohřbívá Flash a FTP

Google tento týden začal s distribucí Chromu 88. A jestliže jindy nás zajímá především to, co přináší nová verze za novinky, tentokrát je zásadní, co v ní chybí. S Chromem 88 je totiž definitivní minulostí Adobe Flash a FTP protokol. Takže sbohem, internete roku cca 2000.

Obě změny byly samozřejmě dlouho předem avizovány, nejde tedy o nic překvapivého, ačkoliv je v tom jistá poetika, že Flash a FTP končí společně. Adobe zamezil stahování Flash Playeru na konci loňského roku, k blokování Flash obsahu přistoupil o pár týdnů později. Jeho odstraněním z Chromu 88 mu Google zabil pomyslný hřebíček do rakve.

Vedle toho FTP zcela mrtvé není. Jen pro uživatele Chromu. Takzvaný File Transport Protocol uživatelům slouží k přenosu souborů napříč internetem už dlouhá léta. V éře sofistikovaných cloudových služeb a dalších metod sdílení však začal ztrácet na významu. Google s omezováním FTP v Chromu začal od verze 86, s tou nejnovější už v prohlížeči nebude možné FTP odkazy vůbec otevřít. Pokud tak máte pro FTP slabost, musíte se poohlédnout po samostatném softwaru typu FileZilla.

Třetí věcí, která s Chromem 88 končí, je pak podpora OS X 10.10 Yosemite, vydaného v roce 2014, Applem naposledy aktualizovaného v roce 2017.

Krom toho však Chrome 88 přináší samozřejmě i novinky. Jako příklad můžeme uvést blokaci nešifrovaných downloadů z nešifrovaných webových stránek, lepší kompatibilitu s tmavým režimem Windows 10 nebo volitelnou podporu pro novou funkci Tab Search představenou před nedávnem v Chromu 87, která usnadňuje práci, jste-li zvyklí mít v prohlížeči otevřené nepřehledné hromady záložek.

Ovšem definitivní pohřbení Flashe a FTP je něčím, čím se Chrome 88 zapíše do historie především, a co internetoví staromilci bezpochyby obrečí nejvíc.