Sice ne oficiálně, ale Windows na nových Macích běží působivě rychle

O špičkovém výkonu prvních Maců s čipy M1 už nemůže být pochyb, v benchmarkových testech prokazují výjimečné výsledky. Někteří – zejména firemní – uživatelé se však můžou před jejich pořízením zdráhat.

Nepodporují totiž Boot Camp a rozjet na nich Windows tak nejde. Alespoň ne oficiálně. Jinak, jak ukázal nadšenec Alexander Graf, s tím problém není. A ač nejsou stoprocentně stabilní, jejich výkon je působivý. Graf rozběhl Windows ARM64 Insider Preview skrze virtualizaci Hypervisor s podporou speciálního patche a emulátoru QEMU. Pro ty, kteří by chtěli jeho kroky následovat, pak sepsal podrobný návod a zveřejnil data z benchmarkového testu Geekbench 5. Zde jsou:

mac OS, jednojádrový výkon – 1737

mac OS, multijádrový výkon – 7549

Windows 10, jednojádrový výkon – 1288

Windows 10, multijádrový výkon – 5449

Pro srovnání Graf zveřejnil též výsledky zařízení Surface Pro X od Microsoftu:

jednojádrový výkon – 799

multijádrový výkon – 3089

Výsledky jsou o to působivější, uvědomíme-li si, že Graf musel v prvé řadě přijít na způsob, jak Windows na Macu vůbec rozjet. Lze se tak domnívat, že pokud by byly Windows na nových čipech od Applu podporovány oficiálně, mohly by být výsledky ještě lepší. A nepochybně jsou motivací pro společnost Parallels, která pracuje právě na vývoji nástrojů pro podporu virtualizace na nových Apple čipech.

Za Apple se k tématu vyjádřil Craig Federighi, viceprezident sekce softwarového inženýrství:

„Záleží na Microsoftu… Máme pro ně pro rozběhnutí ARM verze Windows s podporou x86 aplikací klíčové technologie. Rozhodnout se však musí v Microsoftu, zda to chtějí. Macy jsou toho ale určitě schopny.“

Ze strany Microsoftu zatím žádné prohlášení k tématu nepřišlo. Víme však, že společnost připravuje projekt Cloud PC, tedy možnosti využívat Windows ve virtuálním prostředí. Také pro čipy M1 připravuje nativní verze aplikací sady Office. Jestli má Microsoft v plánu zajistit také oficiální podporu Windows pro nové Macy tedy nevíme, uvedené ale naznačuje, že by to nemuselo být zcela od věci a vyloučené.