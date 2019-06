Slack je na burze. Co na něm stojí 20 miliard dolarů?

Slack minulý týden vstoupil na burzu a stačilo jen pár dní, aby se cena jeho akcií zvedla o 40 %. Jeho současná hodnota tak činí 20 miliard dolarů. Což není vůbec špatné, na aplikaci, která se objevila teprve v roce 2014, a dosud nebyla zisková. Co tedy investory na Slacku láká? Mnozí věří, že e-mailová komunikace se alespoň v pracovním prostředí stane brzy minulostí a nahradí ji jiné komunikační prostředky, Slack nevyjímaje.

Jeho šéf Stewart Butterfield sice mírní palcové titulky o „zabijákovi e-mailu“, že by však aplikace mohla přinést revoluci do způsobu, jakým mezi sebou zaměstnanci komunikují, je přesvědčen. V současnosti má Slack na sto tisíc platících uživatelů, s těmi, co využívají bezplatnou verzi, jeho uživatelská základna dává dohromady až deset milionů denně aktivních uživatelů.

Největší z korporátních klientů za využívání platformy platí víc než 100 tisíc dolarů ročně, přesto Slack dosud nebyl ziskový. A to ani v loňském roce, kdy jeho tržby vzrostly o 80 % na 400 milionů dolarů. Ztráta dosáhla 144 milionů.

Podle Butterfielda je tak pro firmu v současnosti největší výzva vysvětlit neuživatelům, jak Slack funguje, a proč je lepší než e-mailová komunikace. Může se zdát totiž na hlavu platit za messagingovou aplikaci, platícím klientům však Slack nabízí mimo jiné video konference až mezi patnácti uživateli, až 20 GB úložiště na uživatele, interaktivní sdílení obrazovky nebo například integraci aplikací třetích stran.

„Používání Slacku nám zvýšilo produktivitu práce omezením porad a počtů lidí, kteří musí být na té které poradě přítomni,“ hodnotí pro a proti jeden z uživatelů Ryan Ozawa. Další, Kim Hillyerová, odhaduje, že množství vnitropodnikové elektronické pošty se po půl roce používání Slacku snížilo o 30 %. Oba se však shodují, že Slack je další nástroj navíc, který přes všechny své výhody může jako takový představovat další rozptýlení, další účet, do kterého je třeba se přihlašovat. Navíc, podle odborníků musí Slack obhájit svou placenou verzi před konkurencí, jako jsou Teams, Hangouts nebo Workplace, oproti které může působit komplikovaně.

„Jednou za čas se vždy objeví produkt, o kterém se tvrdí, že pohřbí e-mail, ale ten se pořád drží,“ říká Michael Facemire, analytik konzultační společnosti Forrester. Podle jiné analytické firmy, Radicati, množství e-mailů v letošním roce celosvětově přesáhne hodnotu 293 miliard denně, přičemž v roce 2023 by jich mělo být přes 347 miliard. A to i navzdory důkazům, že nové messagingové nástroje skutečně zlepšují produktivitu práce.

Dle společnosti McKinsey v práci strávíme správou elektronické pošty 28 % pracovní doby a skoro 20 % pak trávíme hledáním potřebných informací, respektive sháněním kolegů, kteří nám mohou pomoct s konkrétními úkoly. Používání nových komunikačních nástrojů pak v tomto ohledu může zefektivnit práci odhadem o 20 – 25 %. Takže ačkoliv ani Slack nejspíš nepohřbí e-mail, může nabídnout odpověď pro ty, kteří se elektronickou poštou často cítí přehlceni.