Starší MS Office přicházejí o podporu cloudových služeb Microsoftu

Microsoft oznámil, že od 13. října už nebude poskytovat podporu pro propojení starších verzí aplikací Office se službami Office 365, respektive Microsoft 365.

V zásadě jde o edice s trvalými licencemi, tedy těmi, za které uživatelé platí jednorázově (na rozdíl od předplatitelského režimu). Mezi nimi jsou Office 2010 a Office 2013 pro Windows nebo Office 2016 pro Mac.

Vyřazení některých Office aplikací z podpory pro Office 365 se může zdát drsné, zvlášť když aplikace mají mít zaručenou podporu po několik let (např. Office 2013 pro Windows až do dubna 2023), Microsoft však případné rozpaky uživatelů mírní.

„Nebudeme nijak aktivně bránit tomu, aby bylo možné aplikace se službami Office 365 propojit, časem se však u nich mohou objevit problémy s výkonem nebo spolehlivostí,“ uvádí v oficiální zprávě dokument.

Nejde tedy ani tak o to, že by uživatelé na podzim náhle ztratili přístup dejme tomu k OneDrive, jako spíš o to, že budou pravděpodobněji vystaveni vyššímu bezpečnostnímu riziku.

Microsoft si s napojením aplikací sady Office na Office 365 služby pohrával už delší dobu. Před třemi lety uvedl, že edice softwaru s trvalými licencemi bude možné propojit s cloudovými službami pouze v první polovině jejich desetiletého životního cyklu, přičemž nové pravidlo mělo vejít v platnost právě v říjnu letošního roku.

V září 2018 dostaly výjimku Office 2016, které dle tehdejšího prohlášení mohly využívat služeb Office 365 až do října 2023. Stejný termín platí též pro Office 2019.