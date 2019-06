Tříletá mezera: Windows Enterprise LTSC doznají dlouhé prodlevy

widnowsLTSC build Windows neboli Long-term Service Channel, se nedočká nové verze až ke konci roku 2021. Je pravda, že od stabilních LTSC verzí, které by neměly narušovat nové prvky a které mají zajištěnu podporu až na 10 let, se časté aktualizace neočekávají, ale prodleva tří let je přesto značná – dosud nejdelší.

První LTSC verze, určená třeba pro letištní kontrolu nebo do zdravotnických systémů, kde je potřeba udržet stabilní systém, vyšla v červenci 2015, další poté o 13 měsíců později a třetí o 27 měsíců. LTSC edice by měly vycházet pravidelně každé dva až tři roky, tentokrát to bude o trochu déle.

Podniky, které Windows Enterprise LTSC využívají, nedostávají klasické velké aktualizace, které přichází dvakrát ročně – získávají pouze klíčové bezpečnostní záplaty.

Ač původně byla tato verze Windows vítána s nadšením – poptávka je poměrně vysoká – Microsoft od té doby podnikl kroky, kterými hodnotu LTSC edice snižuje. Před dvěma lety totiž firma sdělila, že současné LTSC verze budou vždy podporovat pouze ty procesory, které vyšly před nebo v době vydání dané LTSC verze; při přechodu na novější budou muset i zákazníci přejít na další LTSC verzi. Co to v praxi znamená? Že sice podpora potrvá zmíněných 10 let, nicméně na zastaralém hardwaru.

Je jasné, že LTSC verze se Microsoftu příliš nelíbí, protože nezapadá do její strategie Windows jako služba. Systém se má neustále organicky měnit a ideálně by si ho měl uživatel předplácet, nikoliv kupovat – což u LTSC verze samozřejmě není realistické. Microsoft chce prodávat změnu, služby, nejen pouhý software.

Zdá se tak, že uživatelé mohou být rádi, že se vůbec nové LTSC objeví – i když až za více než 3 roky. Tedy, doufejme.