Umělá inteligence je budoucností ERP

Umělá inteligence a strojové učení otřásly mnoha oblastmi podnikání – od kybernetické bezpečnosti až po tržní analytiku, robotické systémy či automobily, které řídí samy sebe.

Pokud však jde o klíčové podnikové funkce, zejména ty, kde existují rizika, že špatná rozhodnutí budou mít značný dopad, je využití umělé inteligence stále v počátcích.

Například AmerisourceBergen, velkoobchodní společnost zaměřená na léčiva, má 19 tisíc zaměstnanců ve 47 zemích a hrubé tržby ve výši 147 miliard dolarů ročně, což stačí na 11. místo žebříčku Fortune 500.

Alexander Kugler, její viceprezident pro stanovení cen, si dobře uvědomuje potenciál umělé inteligence, která by mohla pomoci k lepšímu rozhodování při stanovení cen produktů – nastavte příliš vysoké ceny a zákazníci půjdou jinam. Nastavte příliš nízké ceny a společnost bude přicházet o peníze.

Dříve tato firma používala tabulky k získávání dat z různých systémů, aby určila výrobní náklady, a používala historii a své vlastní všeobecné znalosti, aby se pokusila zjistit citlivost zákazníků na změny cen a chování konkurence.

„Byla to archaická cenová metodika, která nedržela krok s trendy a dynamikou oboru,“ uvádí Kugler. Před 15 měsíci začala AmerisourceBergen přecházet na integrovaný systém, který automaticky počítá výrobní náklady, analyzuje historická data transakcí a získává externí data, jako jsou předpovědi počasí, k vytvoření základní vrstvy pro budoucí nasazení AI.

Očekávání nutnosti zavedení umělé inteligence pro zlepšení funkčnosti ERP jako součást firemní transformace roste mezi prvními osvojiteli a dodavatelé ERP už strojové učení integrují do svých nabídek, aby uspokojili blížící se poptávku.

Budoucnost ERP

Platforma Vendavo, kterou si firma AmerisourceBergen vybrala, má vestavěné inteligentní funkce, ale dosud je nevyužívá. Místo toho tato firma používá vestavěné expertní algoritmy, jako jsou upozornění, když se cena nastaví pod náklady. Tyto algoritmy se vytvořily na základě práce datových vědců, ale nejsou průběžně generované systémem strojového učení.

„V září jsme systém spustili v živém provozu a využíváme ho nyní více ve smyslu vykonávání černobílých firemních pravidel,“ popisuje Kugler.„Plazíme se a chystáme se kráčet.“

Výpočet, zda byla cena stanovena pod výrobní náklady, může být komplikovaný, ale je to stále jen výpočet. Jakmile existuje vzorec a jsou k dispozici správná data, je získání výsledku pouhou aritmetikou.

Existují však i další možná upozornění, která vyžadují spíše úsudek než jednoduché výpočty. Například konkrétní řada meteorologických událostí by, řekněme, mohla vyvolat větší poptávku po očkování proti chřipce. Nebo nový konkurent, který se pravděpodobně chystá vstoupit do určitého segmentu trhu, může způsobit snížení cen.

„Při pohledu do budoucna jednoznačně čekám přínos v oblasti upozornění na podnikatelská rizika,“ prohlašuje Kugler. „Máme desítky tisíc zákazníků a prodáváme desítky tisíc produktů.Proces nebo prostředí, které by nás dokázalo upozornit na potenciální problémy předtím, než by nastaly, by byly úžasné.“

Další využití strojového učení je v automatizaci pracovních toků. Prvním krokem je mít prostředí, kde může osoba udělat rozhodnutí, které automaticky spouští řadu akcí.

Příště, když je opět nutné udělat rozhodnutí, dokáže systém navrhnout postup, který vychází z minulých zkušeností. Nakonec, až je dostatečná důvěra v doporučení, může systém podniknout kroky automaticky a lidé jen dohlížejí na proces a zabývají se pouze výjimkami.

„Získali byste konzistentní rozhodování a možnost cenového týmu soustředit se více na umění stojící za stanovením cen,“ vysvětluje Kugler. „Uvolnilo by to cenový tým k práci na skutečných příležitostech, což by firmě přineslo hodnotu.“

Dnes například může člen cenového týmu trávit tři hodiny na složitější analýze cen a pět hodin na rutinnějších úkolech spojených s cenovou administrativou. Díky inteligentní automatizaci by bylo možné trávit cenovou administrativou jen jednu hodinu a zbylých sedm hodin aktivitami vytvářejícími přidanou hodnotu.

„To není situace, kdy se snažím snížit počet zaměstnanců,“ vysvětluje Kugler. To vše je ale hudba budoucnosti.