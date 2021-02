Uniklé obrázky Androidu 12 připomínají iOS 14

Během nejbližších týdnů by se měly objevit první náhledy na nový Android. Ještě před jejich oficiálním zveřejněním však na internet unikly první náhledy neoficiální povahy. A pokud jste si oblíbili iOS 14, bude se vám nejspíš zamlouvat také Android 12. Zveřejnil je komunitní web XDA Developers, který tvrdí, že se dostal ke googlovskému dokumentu, v němž jsou změny v Androidu sesumírovány.

Zjevnou proměnou prošlo základní uživatelské rozhraní – okamžitě si lze všimnout zaoblenějších rohů notifikací, zjednodušení panelu rychlého nastavení nebo jednoznačného indikátoru, zda aplikace používá fotoaparát nebo mikrofon. Ze zveřejněných obrázků lze sice těžko dělat nějaké zásadnější závěry, je však evidentní, že Android 12 se – alespoň co do podoby rozhraní – inspiruje u iOS 14.

Malá tečka v pravém horním rohu displeje, indikující, zda je zapnutý fotoaparát nebo kamera, má být v případě nového Androidu doplněna ještě snadno dostupným přepínačem, který umožní jedno či druhé rychle vypnout – iOS takový univerzální přepínač sice nemá, vypínače pro jednotlivé aplikace však fungují obdobně. Také se zdá, že Google vyvíjí nový systém widgetů ne nepodobný tomu, který Apple představil v iOS 14.

Spolu s celkovým zaobleným pojetím to vypadá, že Android 12 widgety sjednocuje tak, že celé rozhraní působí čistěji, přátelštěji a pro oči šetrněji. A nakonec, zdá se, že Android 12 přinese grafickou změnu v panelu rychlých nastavení, takže jednotlivé ikonky v něm nebudou mít kulatý, ale čtvercový tvar. Jelikož jde o neoficiální obrázky, je stále možné, že žádná z těchto změn se finální podoby Androidu 12 nedočká, směr, jakým se jeho vývojáři dívají, je však patrný.

Co se týče data vydání Androidu 12, spekuluje se o září, reálně je však možné, že ho nebudete mít ve svém telefonu dřív než v roce 2022. XDA Developers už dříve zveřejnili také informaci, že vývojáři hodlají udělat z Android Runtime tzv. Mainline Module, což by – v jednoduchosti řečeno – znamenalo, že by Google nad systémem získal větší kontrolu a že by v budoucnu nebyl tolik odkázaný na kooperaci s výrobci telefonů a systémové aktualizace mohl doručovat sám a častěji.