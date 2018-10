Vydání Windows Server 2019 bylo též pozdrženo

Informace, která v pozdvižení kolem problémů s distribucí nejnovějšího Windows 10 updatu málem zapadla: společnost zdržuje také vydání nejnovější edice Windows Server. Situace ohledně Windows Server 2019, respektive Windows Server 1809 tak na začátku nového týdne zůstává nejasná.

„Dočasně jsme odstranili všechny instalace pro Windows Server 2019 a Windows Server, verze 1809. Pokud jste si je už stáhli, neinstalujte je a vyčkejte na další informace. Omlouváme se za možné způsobené nepříjemnosti,“ uvádí Microsoft v oficiální zprávě.

Windows Server 2019 je on-premise nástupce Serveru 2016 a stejně jako ten má být podporován ve standardním schématu 5+5, tedy obvyklých pět let, které lze prodloužit o dalších pět let, konkrétně tedy až do října 2028. Windows Server 2019 je neměnný operační systém připomínající starší verze Windows, respektive LTSC verzi Windows 10 udržovanou pouze bezpečnostními aktualizacemi, nikoliv doplňovanou novými funkcemi či prvky.

Ty jsou případně k dispozici dvakrát ročně ve verzi SAC (Semi-annual Channel) anebo až v další edici systému, tedy v tomto případě do Windows Server 2022, s jehož vydáním se počítá na podzim roku 2021. SAC verze Windows Serveru 2019, značená jako Windows Server 1809, však byla prozatím také pozdržena, k dispozici je zatím jen účastníkům programu Insider.