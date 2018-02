Vytvořit web bez znalosti HTML? Jde to, ale…

Kdo dneska neexistuje v internetovém světě, jako kdyby ani nebyl. Svou webovou stránku má i ten nejmenší krámek ve městě. Vsaďte ale jed na to, že majiteli té drobné prodejny se určitě nechtělo platit tisíce profesionálům. HTML, CSS, JavaScript a PHP pravděpodobně také neumí. Tak jak tedy ke svému pěknému webu přišel? Možná dost jednoduše.

Psát HTML dnes umí kolikrát i třináctileté děti, aspoň základy se učí na spoustě středních škol. Faktem je, že znalost HTML k vybudování pěkného webu rozhodně nestačí. Aby byl dynamický, potřebujete PHP, a pěkného vzhledu s moderními efekty dosáhnete jedině JavaScriptem. Naučit se všechno tohle je poměrně zdlouhavá záležitost. Laik se ovšem nic takového učit nemusí, vlastní webové stránky si může postavit na pár kliknutí.

Nástrojů k tvorbě webu pro laiky je několik

Existuje rovnou několik nástrojů, které vám umožní si web naklikat. Vyberte si z připravených šablon, nahrajete své fotky, napíšete vlastní text, změníte barvy a je hotovo. Přesně takový snadný způsob, jak vytvořit web, nabízí systém Saywebpage.com. Zvolíte šablonu, vyplníte údaje o stránce, naplníte web obsahem a upravíte si vzhled. Úplně zdarma to sice není, ale cena je zanedbatelná v porovnání s případem, kdy byste platili práci odborníka.

Výhody jsou nasnadě. Za prvé ušetříte, za druhé si všechno uděláte přesně podle svých představ. Navíc z webu, který dáte dohromady samostatně, budete mít daleko větší radost. Jenže našly by se i nevýhody takového řešení.

Někdy je web na míru nevyhnutelný

Základním problémem jsou omezené varianty šablon. Nejsou tolik přizpůsobitelné, abyste si s nimi mohli vyrobit přesně to, co jste si vysnili. Další potíží je, že získáte neoriginální web. Stejné stránky jako vy má i spousta dalších lidí. Pokud vám tohle vadí, je jediným řešením tvorba webových stránek na míru. Odborníci si samozřejmě nechají zaplatit mnohonásobně více, na druhou stranu investice do webu určitě patří k těm, které se vyplatí. Volba je jen na vás.