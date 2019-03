Windows 10 pokořily další stomilionovou metu

Windows 10 už pohání 800 milionů zařízení, nárůst během uplynulého ani ne půl roku činil zhruba 100 milionů. Informaci v děkovném tweetu zveřejnil viceprezident Microsoftu Yusif Mehdi. Neuvedl však, kdy přesně firma čerstvé mety dosáhla, přestože v minulosti o rozšířenosti systému informovala poměrně pravidelně.

V každém případě Microsoft se s Windows 10 dostal na 80 % plnění při spuštění vytyčeného cíle, a to dostat Desítky na rovnou miliardu zařízení. Původně toho chtěl dosáhnout do dvou, respektive tří let od jejich uvedení, později tento termín odvolal, dílem i z důvodu stažení se z trhu s chytrými mobilními telefony, na němž firma pohořela.

Nutno však dodat, že dle odhadů analytických firem je rozšířenost Windows 10 o něco nižší. Dle posledních propočtů vycházejících z dat analytické společnosti Net Applications, pohání Windows 10 pouze 691 milionů počítačů; Net Applications přitom počítá s půl druhou miliardou zařízení s (jakýmikoliv) Windows, proklamovanou samotným Microsoftem, a podílem Windows 10 ve výši 46,1 %.

Rozdílnost čísel je však daná i skutečností, že zatímco Net Applications do svých měření počítá pouze osobní počítače, Microsoft kalkuluje též s konzolemi Xbox, tablety i nevelkým množstvím chytrých telefonů s Windows.

Mehdi se rovněž nijak nevyjádřil k rozšířenosti populárních Windows 7, které Desítky postupně nahrazují. Dle únorových odhadů Net Appilcations však Windows 7 stále pohánějí ještě zhruba 659 milionů počítačů, a to i přesto, že do termínu oficiálního ukončení jejich podpory už zbývá méně než rok. Odhaduje se, že až k němu příští rok v lednu dojde, budou Windows 7 stále na více než 40 % všech počítačů s Windows, tedy budou mít výrazně vyšší uživatelský podíl, než měly v době ukončení své podpory Windows XP.

Přesto je osmi set milionová meta náznakem, že osvojování si Windows 10 na úkor Windows 7 začíná opět akcelerovat. Posledních 100 milionů přešlo během pouhých 163 dní, přičemž úsek mezi 600 a 700 miliony Desítky překonaly za 300 dní, mezi 500 a 600 miliony za 203 dní a mezi 400 a 500 miliony za 226 dní.

Aktuální tempo tak odpovídá spíš období, kdy byl upgrade na Windows 10 nabízen bezplatně – přechod ze 300 na 400 milionů trval 144 dnů, ze 200 na 300 milionů dokonce jen 122 dnů.