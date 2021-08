Windows 10 se nejspíš dočkají delší podpory než do roku 2025

Jako obvykle v případě Microsoftu nejde o nic stoprocentně jistého, z minulosti však víme, že pokud se praxe osvědčí, firma se jí drží. A to je i případ tzv. Extended Security Updates (ESU), tedy prodloužených bezpečnostních aktualizací, které nejenže dokázaly vygenerovat dodatečné zisky, ale také umlčet stížnosti uživatelů.

Zatím poslední indicie naznačující, že tu s námi ESU zůstanou, se objevila minulý měsíc, kdy Microsoft ohlásil, že bude nabízet tři dodatečné roky placené podpory pro Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 a SQL Server 2012.

První dva jmenované produkty mají expirační datum stanoveno na 12. října 2023, třetí už na 12. červenec 2022. Jejich dodatečná podpora bude nabízena v ročních intervalech, až do tříletého maxima.

Bezpečně je tak bude možno používat do roku 2026, respektive 2025. V minulosti už však Microsoft nabízel ESU i pro další produkty a systémy, mimo jiné pro Windows Server 2008, Windows 7 nebo Dynamics AX 2009.

Při zvážení těchto skutečností si lze vsadit na to, že Microsoft bude s vydáváním ESU postupně pokračovat a rozšíří jej i na další software, jehož životnost dojde konce. V případě Windows 10 by se tak mělo stát 14. října 2025, v případě Windows Server 2016 12. ledna 2027 a v případě Windows Server 2019 9. ledna 2029.

Zároveň platí, že Microsoft se zatím drží praxe tříleté ESU, placené vždy na roční období, kdy první rok stojí nejméně, ten poslední nejvíce, přičemž postupné zdražování má uživatele více motivovat k přechodu na aktuálnější verzi softwaru.

Pokud bude tato praxe platit i pro Windows 10 - a není důvod se domnívat, že by neplatila - , první ESU prodlouží jejich životnost do října 2026, ty další pak do podzimu 2027 a 2028.

Sice by se mohlo zdát snadné myšlenku ESU pro Windows 10 zavrhnout jednoduše proto, že Windows 11 představují do značné míry remodeling UI a UX systému, nezapomínejme však na hardwarové požadavky nových Windows.

Ty totiž budou vyžadovat minimálně osmou generaci procesorů Intel a je tak jasné, že řada uživatelů se starším hardwarem je jednoduše nerozjede. Samozřejmě, s přibývajícími roky takových bude ubývat, lze však předpokládat, že Microsoft nebude na uživatele tlačit, aby své rozpočty utráceli za nový hardware, jen aby mohli rozběhnout Windows 11.

Proto odhadujeme, že Windows 10 se prodloužené podpory dočkají už jen proto, aby Microsoft vůbec nedal vzniknout kritickým hlasů, že na své uživatele tlačí nebo je nechal na holičkách.