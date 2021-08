Windows 11 nejsou pro každého. Máte na ně vhodný počítač?

Microsoft oficiálně zveřejnil hardwarové požadavky Windows 11, doplněné o aspekt zabezpečení. Systém bude vydán během adventního období, zájemci tedy mají stále dost času se na něj připravit. Stejně tak činí sama firma, která spolupracuje s výrobci PC na vývoji počítačů optimalizovaných právě pro spuštění Windows 11, které se mají na trhu objevit rovněž ještě do konce roku. A pokud do nového hardwaru kvůli novému systému investovat nehodláte, můžete ještě pár let zůstat s Windows 10. Minimálně do roku 2025, do kdy budou Microsoftem oficiálně podporovány.

Windows 10 vs Windows 11 - Systémové požadavky

Hardwarové požadavky Windows 10 jsou relativně mírné: 1 GHz procesor, 1 GB RAM (2 GB pro 64-bit verzi), 16 GB úložiště a rozlišení alespoň 800 x 600. Na Windows 11 však už budete potřebovat sofistikovanější výbavu, už jen proto, že Jedenáctky budou prvními z Windows, které budou vyžadovat multijádrový procesor, byť ne kdovíjak silný: postačí 1 GHz 64-bit se 2 či více jádry. Jmenovitě tedy alespoň 8. generaci procesorů Core od Intelu, v případě AMD Ryzen 2000 a novější. Podporovány jsou také čipy Snapdragon od modelu 850. Jako vysoké působí požadavky Windows 11 na paměť – minimálních je 4 GB RAM a 64 GB kapacity úložiště a zároveň musí vyhovovat EFI specifikaci 2.3.1 a vyšší. Kolik kapacity si instalace skutečně vyžádá bude záležet na tom, z jaké verze systému aktualizaci na Windows 11 provedete. Potřeba bude také GPU s podporou DirectX 12 a monitor s rozlišením alespoň 720p. Čerstvě Microsoft rovněž zveřejnil, že veškeré notebooky s Windows 11, které půjdou do prodeje po lednu 2023, budou muset disponovat webkamerou, kterou dokumentace sice zmiňuje jako HD, ovšem ve skutečnosti postačí rozlišení 720p, a také Precision touchpadem.

Kontroverzní TPM

Microsoft rovněž zpřísnil požadavky na zabezpečení. Pro spuštění Windows 11 bude potřeba počítač s tzv. Trusted Platform Module 2.0, tedy bezpečnostním koprocesorem, který zahrnuje generátor náhodných čísel schopný kryptograficky chránit vaše data, zároveň ale slouží k ověřování přídavného hardwaru. Jelikož TPM není běžnou součástí dnešních PC, Microsoft kvůli němu původně stanovil „měkké“ a „tvrdé“ požadavky pro rozběhnutí Windows 11. Od měkkých ale nakonec ustoupil a z TPM 2.0 učinil nezbytnost. I když...

Jak rozběhnout Windows 11 na starším PC

Microsoft v otázce požadavků na Windows 11 původně vymezil jasnou linii. Postupně však začíná couvat a dnes v tichosti připouští, že systém půjde rozběhnout i na starších strojích splňujících alespoň minimální požadavky na 64-bit CPU, 4 GB RAM, 64 GB úložiště, zabezpečený UEFI boot a TPM 2.0. Firma chce zjevně povolit stažení Windows 11 též uživatelům „nepodporovaných“ PC, ovšem za přijetí odpovídajícího rizika.

Jak poznat, zda Windows 11 rozjedu

Zjistit, zda váš počítač utáhne Windows 11, lze více způsoby. Předně, přítomnost TPM určíte prostým zadáním hesla tpm.msc do vyhledávacího pole Windows 10, následně pod nabídkou Zabezpečení Windows otevřete Podrobnosti o procesoru zabezpečení, včetně jeho výrobce a verze. Případně si můžete stáhnout aplikaci Health Check, vyvinutou přímo Microsoftem, ukazující podrobné informace o vašem PC. Zda je vhodné pro Windows 11, zjistíte jediným klikem, případně sdělí, kvůli čemu PC nevyhovuje. Ke stejnému účelu může posloužit například i aplikace WhyNotWin11, kterou však Microsoft nepodporuje.

Co když Windows 11 nainstalovat nemůžu

Jestliže vaše hardwarové vybavení neodpovídá požadavkům Windows 11, máte několik možností. Krom setrvání s Windows 10 nebo pořízení nového počítače, tu je ještě možnost rozjet Windows 11 na tzv. nepodporovaném PC s výše zmíněnými minimálními dispozicemi, a dokonce s TPM 1.2!

Byť Microsoft tuto variantu nedoporučuje a vnímá ji jen jako dočasnou, s tím, že tyto počítače nebudou schopné přijímat bezpečnostní aktualizace ani aktualizace ovladačů. Zároveň varuje, že tyto „nepodporované“ počítače mohou mít problémy s kompatibilitou a stabilitou, a nebudou se na ně vztahovat záruky s novým operačním systémem související.

Do budoucna se dá také předpokládat, že Microsoft takové verze za rok, za dva přestane zcela podporovat. I to dokládá, proč je požadavek na TPM 2.0 natolik kontroverzní.