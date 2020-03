Windows v číslech: Uživatelé zastaralých Sedmiček přestali spěchat

Uživatelé Windows 7, kteří se v lednu k termínu ukončení podpory se systémem nerozloučili, tak většinou neučinili ani minulý měsíc. Dle dat společnosti Net Applications se uživatelský podíl Sedmiček v únoru zmenšil jen o 0,4% a v současnosti tak dosahuje 25,2%, respektive 28,3% na počítačích s operačním systémem Windows. Poslední meziměsíční pokles Windows 7 byl navíc nižší než v předcházejícím období.

Dle analytiků to může být dáno pocitem uklidnění, že ani po ukončení oficiální podpory systému se pro ně nic zásadnějšího zatím nezměnilo a systém používají dál. Případně tím, že v rámci firem probíhá obnova systémů na fáze, roli však ve firmách mohla sehrát i Microsoftem nabízená prodloužená podpora, tzv. Extended Security Updates. Vývoj však odpovídá tomu, jakým si před šesti lety prošly Windows XP. Také v jejich případě po prvotní vlně přechodů ze zastaralého systému tempo podstatně zvolnilo.

Přesto se však potvrdilo pravidlo, že pokles podílu Windows 7 se projevil v nárůstu podílu Windows 10. Ty si meziměsíčně polepšily o 0,3% a v současnosti jim tak patří 57,4%, respektive 65,1% na počítačích se systémem Windows. Analytické modely v současnosti předvídají, že v září budou Windows 10 nainstalovány na třech čtvrtinách všech počítačů s Windows, do konce roku pak na čtyřech z pěti počítačů. V těchto termínech se očekává pokles Windows 7 na 19,7%, respektive na 16% v závěru roku. S ohledem na to, že Windows 10 s největší pravděpodobností nebudou mít žádný nástupnický systém, do konce roku 2021 by mohly mezi systémy Windows dominovat s 97%.

Část uživatelů Windows 7 však zatím před Desítkami dala přednost Windows 8/8.1, které meziměsíčně poskočily o 0,1% a na konci února jim patřilo 4,1% uživatelského podílu, respektive 4,7% na počítačích s Windows. Applovský macOS únor ukončil s 9,4% poté, co si meziměsíčně pohoršil o 0,3%.