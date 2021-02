Word nabídne funkci prediktivního zadávání textu

Microsoft do Wordu přidá funkci prediktivního zadávání textu. Už v březnu. Jak si všímá zpravodajský web Neowin, funkce byla zanesena do veřejně přístupné Roadmapy Microsoftu 365. Od loňského listopadu je přidána do online verze Outlooku a v nejbližších dnech by se měla stát součástí též Outlooku pro Android. Zatím se však zdá, že je provázána hlavně se sadou Microsoft 365, a není tedy zřejmé, zda bude i součástí čerstvě ohlášeného balíku Office 2021.

Prediktivní zadávání textu funguje zatím pouze v angličtině. "Momentálně nejsou informace, kdy a v jakých dalších jazycích bude k dispozici," řekla Computerworldu Mirka Aleksieva, manažerka komunikace a společenské odpovědnosti Microsoftu Česká republika a Slovensko.

Jak prediktivní zadávání textu funguje, popsal Microsoft loni. Metaforicky lze říct, že s využitím umělé inteligence vám bude Microsoft koukat přes rameno, zatímco píšete. A pokud usoudí, že rozumí kontextu a že ví, co chcete napsat, nabídne vám dokončení slova. Graficky se toto dokončení objeví v jiném barevném odstínu a budete-li ho chtít potvrdit, postačí zmáčknout klávesu tabulátoru nebo pravou šipku. Naopak, pokud návrh budete chtít ignorovat, budete psát prostě dál nebo zmáčknete klávesu escape. Tedy stejný model, jaký už pár let používá Google v Gmailu, ačkoliv v něm navržené slovo potvrzujete mezerníkem.

Ani pro Microsoft však prediktivní zadávání textu není úplnou novinkou, nabízí ho na tabletech s Windows, jakmile od nich oddělíte hardwarovou klávesnici. V takových případech však nad rozepsaným slovem otevírá malé okno s nabídkou několika slov, přičemž to požadované je třeba potvrdit ještě dodatečným kliknutím (obdobně predikce funguje při psaní zpráv v telefonu). Způsob, jakým funkci Microsoft začlení do Wordu, je však podstatně propracovanější.

Třeba i proto, že predikce užívá model strojového učení, který text predikuje na základě konkrétního dokumentu a slov, jaká jste v něm už použili. Obsah a vaše práce s dokumentem není nikým sledována ani s nikým sdílena, pakliže se rozhodnete Microsoftu neposkytovat zpětnou vazbu. Zatím není zřejmé, jak často bude služba odhadovat vaše další slova. Ví se však, že dostupná bude pouze pro anglický jazyk a nebudete-li mít zájem, budete ji moct zcela vypnout.

Jisté také je, že z predikce textu se stává zajímavý byznys. Například výrobci nedávno představeného softwaru Lightkey se chlubí tím, že jejich produkt má tak propracovaný algoritmus, že dokáže odhadnout až dvanáct slov, která chcete napsat, větu za vás dokončit a dokonce doplnit interpunkcí. Navíc podporuje 85 světových jazyků, včetně češtiny. A použít jej lze napříč aplikacemi, tedy nejen ve Wordu, ale také v Outlooku či PowerPointu.