Z Windows 10X nejspíš nic nebude

Microsoft údajně odložil – a dost možná zcela odpískal - Windows 10X, zjednodušenou alternativu k běžným „Desítkám“, se kterou chtěl původně konkurovat Chromebookům. S informací přišel server Petri.com, respektive Windows Central, samotná firma ji nepotvrdila, nicméně ani nevyvrátila, s tím, že „není co komentovat“.

Windows 10X byly ohlášeny v roce 2019, na akci, na níž byl představen rovněž Surface Neo, rozkládací tablet, vyvinutý pro nový typ Windows. Ani ten však světlo světa nespatřil, za jistou náhradu šlo považovat rozkládací telefon Surface Duo, který však běžel s Androidem a příliš vlídných reakcí se mu nedostalo. Přitom Windows 10X byly původně avizovány coby operační systém, který by vyhovoval specifikům zařízení se dvěma displeji.

Hype, který představení některých prototypů vyvolalo, však během loňského roku postupně vyšuměl, a výrobci, včetně Microsoftu, obrátili svou pozornost zpět ke standardním jednodisplejovým zařízením. V tu chvíli se z Windows 10X stalo de facto zjednodušené rozhraní vnímané coby nástupce Windows 10S a konkurence Chromebookům. Naposledy bylo o systému slyšet loni na podzim, kdy si ho – v tu dobu už jako systém určený pro zařízení s jediným displejem – mohli vyzkoušet vybraní novináři.

Microsoft však mezitím začal předělávat uživatelské rozhraní běžných Windows 10 s krycím názvem Sun Valley, které by mělo být představeno v druhé polovině letošního roku. Že bude nějakým způsobem vycházet nebo připomínat Windows 10X, momentálně oficiálně nic nenaznačuje. Aktuální spekulace ale napovídají, že některé prvky rozhraní Windows 10X, by si přece jen cestu do Windows mohly najít, ať už to bude jejich standardní podoba, nebo Sun Valley. To ukáže až čas, každopádně se zdá, že Microsoft odpískal další experiment a soustředí se na „Desítky pro všechny“.