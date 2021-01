2020 RIP – S čím jsme se loni rozloučili ve světě technologií

FarmVille

Jen pár flashových her si zaslouží rozloučení s plnou parádou. FarmVille je jednou z nich. Oblíbený facebookovský žrout času po svém uvedení během léta 2009 zaznamenal 62 milionů hráčů, což byl tehdy skoro každý pátý uživatel Facebooku. Kdo nefarmařil, jako by nebyl, a podobnou hráčskou obsesi sociální sítě od té doby snad nezažily. FarmVille skončil k 31. prosince se samotným Flashem.

Google Play Music

Už je to skoro deset let, co technologické velikány pobláznil streaming hudby. Postupně se však ukázalo, že na trhu je místo jen pro pár vyvolených, přičemž Google dospěl k závěru, že rok 2020 je ideální pro to, aby v této oblasti vyklidil pozice. Prosinec uplynulého roku tak znamenal konec pro Google Play Music. Ne nepřekvapivý – Google už pár měsíců uživatele vybízel k přechodu na YouTube Music.

Nintendo 3DS

Po 9,5 letech a 76 milionech prodaných kusů se Nintendo rozloučilo s přenosnou herní konzolí Nintendo 3DS, která hráče v roce 2011 pobláznila herními zážitky ve 3D. Multifunkční zařízení umožňovalo též propojení s přáteli, focení, streamování videí, nahrávání audia nebo procházení webu. V září Nintendo oznámilo, že s výrobou modelu 3DS končí.

Chrome aplikace

Už začátkem loňska Google avizoval konec Chrome aplikací. Nikoliv rozšíření, nýbrž samostatných webových aplikací fungujících samostatně podobně jako ty desktopové, ne v prohlížeči. Pravda, držely se dlouho; Google jejich ukončení plánoval už dřív, a to na rok 2018. Tentokrát je však definitivní, do Chrome Web Storu je přestal přijímat v březnu a letos v červnu skončí jejich podpora ve Windows, macOS i v Linuxu. Jen na Chrome OS poběží až do června 2022.

Aplikace Facebook pro Windows 10

Že měl Facebook vlastní aplikaci ve Windows Storu jste nejspíš ani nevěděli. V roce svého vydání (2016) cílila nejen na PC, ale také na tablety a Windows telefony. Koneckonců, na počítačích příliš smysl nedávala. Windows telefony jsou však mrtvé a z tabletu lze sociální síť navštívit pohodlně přímo v prohlížeči, a tak není překvapivé, že Facebook dedikovanou aplikaci v únoru umrtvil.

Mixer

Loňský červenec znamenal mimo jiné konec nadějí Microsoftu na vytvoření soupeře pro Twitch. Ani přes prvotní investice do propagace se totiž Mixer příliš neujal, společnost projekt ukončila a spojila se místo toho se službou Facebook Gaming.

VR zbytečnosti

Jeden čas se zdálo, že sety pro VR ovládnou svět anebo že virtuální realita přinejmenším zdomácní na našich televizních obrazovkách a v mobilech. Nic z toho se nestalo. Výrobci zařízení pro VR jdou spíš cestou all-in-one a loňský rok jsme tak mohli dát sbohem například setům Oculus Go či Oculus Rift S, mobilní platformě Daydream od Googlu či službě XR od Samsungu. A zapomenout nemůžeme ani na omezení aktivit Steamu, který to vzdal se Steam VR na Macích.

Adobe Flash Player

V devadesátých letech minulého století nebyl Adobe Flash jen nástrojem používaným na webu, Adobe Flash prakticky byl webem. Hráli jsme díky němu hry, byl v reklamách, byl všude. Svého času fantastický nástroj, který však postupně začal zaostávat. A pravda je, že tu s námi vydržel déle, než by bylo zdrávo. Steve Jobs se proti němu vymezil už v roce 2010 a v posledních letech ho začaly omezovat i přední webové prohlížeče. K 31. prosinci 2020 Flashi ukončilo podporu samotné Adobe.

Windows 7

Windows, jak známo, vymírají postupně. Prvně je ukončen prodej, pak je přerušena dodávka nových funkcí a nakonec i bezpečnostních aktualizací. Právě poslední zmíněné jsou tím finálním hřebíčkem do rakve, kterého se populární Windows 7 dočkaly loni v lednu. Měli jsme je rádi, nicméně dnes už je vážně čas posunout se dál.