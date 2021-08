4 mýty o firemním IT

1. Budování vlastních serverů je nákladné

Dřív se firemní IT infrastruktura skládala ze tří samostatných částí – datových úložišť, serverů, které zajišťovaly výpočetní výkon, a počítačových sítí. Hardware, fyzicky umístěný a propojený někde ve firemní serverovně - je označován jako tradiční infrastruktura. Její budování bylo kdysi investičně opravdu náročné. Spousta firem začala svoje servery a data stahovat do cloudu. Pak se ale objevily problémy s rychlostí aplikací, dostupností dat a často i s cenou. Mezitím však přišla inovace v podobě takzvané hyperkonvergované infrastruktury (HCI), která je mnohdy levnější, i když jde paradoxně o hardware, který je zase přímo ve firmě. Původní tři části tradiční IT infrastruktury zůstávají, jenom jsou integrované v jednom „balíčku“ s jednotnou a automatizovanou správou.

Hyperkonvergovaná řešení tlačí cenu vlastních on-premise řešení dolů tak, že když porovnáme, kolik by stál stejný výkon, servery, úložiště a další věci v cloudu, a započítáme do toho náklady na správu, vychází dnes vlastní infrastruktura pomocí HCI levněji. Jinými slovy: za ty samé peníze firma může mít větší výkon než v cloudu i při menším počtu jader a fyzická zástavba je násobně menší než v minulosti.

2. Když mám věci v cloudu, nepotřebuji tolik IT pracovníků

Předpovědi o konci IT oddělení, které hlásaly titulky magazínů v době, kdy vrcholilo cloudové šílenství, se ukázaly jako přehnaný optimismus. „Ono se to časem ukázalo jako totální nesmysl. Paradoxně platí, že čím menší je firma, tím větší nesmysl to celé je,“ doplňuje Zbyszek Lugsch, Business development manager a specialista na datová centra firmy Soitron.

„Nikdo nemá chuť utrácet za IT víc peněz. A i kdyby chtěl, na trhu stejně chybí lidé. Ve velkých podnicích jsou týmy větší, ale také nerostou. Nedostatek lidí s potřebnými znalostmi tam pociťují ještě mnohem více,“ podotýká Zbyszek Lugsch, který zároveň potvrzuje, že sehnat schopné IT odborníky je v dnešní době opravdu problém.

Situace na trhu je přesně opačná – firmy potřebují více IT pracovníků, ale nemůžou si je dovolit finančně nebo najít více specialistů. Pokud mají stávající týmy zvládnout neustále rostoucí nápor požadavků, potřebují část práce zautomatizovat.

Ve výrobní sféře jsou roboti pro zaměstnance strašákem, ale v případě ajťáků mohou být řešením zoufalé situace. Přesně to je důvod, proč se v posledních letech začaly ve velkém používat takzvané orchestrátory – nástroje, kterými administrátoři řídí několik virtuálních zařízení a sítí, propojující on-premise a cloudovou infrastrukturu a umožňují spravovat vše z jednoho místa.

Analytická společnost IDC ve svojí studii pro společnost Cisco uvádí, že testy hyperkonvergovaného řešení s názvem Cisco HyperFlex prokázaly u IT týmů zvýšení efektivity až o 71 %. V případě doby potřebné pro rozběhnutí nové infrastruktury byl nárůst efektivity až 91 %. „Všechno je totiž vyladěné už od výrobce. IT pracovníci vůbec nemusí řešit architekturu systému ani problémy, ke kterým dochází u jiných systémů,“ dodává Lugsch. Firmy navíc díky hyperkonvergenci můžou využívat čas svých IT zaměstnanců k činnostem, které firmě generují zisk.

3. Cloud může plnohodnotně nahradit všechny vlastní servery

„Popíšu to na příkladu továrny, která vyrábí součástky pro automobilky systémem just in sequence (tj. součástka dorazí na montážní linku přesně v momentě, kdy je potřebná pro montáž konkrétního vozidla, pozn. redakce). Informační systém má v datacentru v Německu. Umíte si představit, co by se stalo, kdyby přišli o konektivitu do Německa? Zastavili by výrobu. To by v jejich případě znamenalo pokuty, které jsou velmi vysoké,“ popisuje typický příklad Lugsch. Problém ve zmíněné firmě vyřešili tím, že si vytvořili lokální mini datové centrum, ve kterém mají kopii klíčových části informačního systému potřebného pro výrobu. Podobných případů je hodně - každá firma totiž identifikuje určitě alespoň jednu aplikaci, která je pro ni kritická. Nemluvě o dostupnosti dat.

„Důležité je uvědomit si, že to, co datacentra zpravidla v základním balíku garantují na úrovni 99,9 % je dostupnost služeb, nikoli dat,“ upozorňuje a zdůrazňuje Lugsch. „Služby, to znamená například e-mail. Ten bude fungovat s 99procentní dostupností, takže mailový server vypadne možná jen na pár hodin v roce. Něco jiného je ale dostupnost firemních dat, tedy těch, která máte uložená například v SharePointu a podobně. Často se někde v obchodních podmínkách provozu v cloudu uvádí, jakým způsobem jsou data dostupná. A když se k tomu dopracujete, zjistíte, kolik by stálo zajistit dostupnost vašich souborů na 99 %. V takových případech musíte vytvářet nějaké zálohovací scénáře, abyste si mohli data obnovit, nebo si koupit další službu. To už se ale pohybujeme v jiných číslech,“ navazuje Lugsch. Ideální řešení je kombinace lokálního datového centra a cloudových služeb do hybridního datového centra, které dokáže část serverů efektivně nahradit.

4. Investice do IT začíná být vnímána jako výnosová položka

„Manažeři firem si často stěžují, že investice do IT neodpovídají tomu, co firmě přináší,“ začíná Zbyszek Lugsch. Souvisí to i s tím, že firmy neumí vyčíslit svou závislost na IT. Přitom na něm dnes závisí jejich primární byznys. Investice do IT začíná být vnímána v mnohých firmách jako v podstatě výnosová položka.

Kořeny jsou podle Lugsche historické. V minulosti byli ajťáci vnímání spíš jako údržbáři. Dnes se i technologicky konzervativní odvětví jako výroba, strojírenství a těžký průmysl digitalizují, takže role IT specialistů je jiná. „Naše přidaná hodnota není v tom, že něco vezmeme a nakonfigurujeme, ale hlavně v tom, že když přijdeme do firmy, umíme se zamyslet, jak funguje a jak by mohla fungovat efektivněji z pohledu celkového businessu, aniž by investice do IT měla negativní konotace,“ vysvětluje Zbyszek Lugsch.

Zjednodušení výpočtu nákladů podle Lugsche přinesl cloud, ve kterém si firma nakliká prostor v úložišti, servery a další služby, například skladovou databázi nebo mailový server. Jednodušší výpočet ceny za dílčí služby ale podle něj zkresluje celkové dlouhodobé náklady. Cloud se prý v tomhle paradoxně ukazuje jako dražší. Na druhou stranu cloud v oblasti PaaS a dalších pokročilejších služeb přináší prostředí, které téměř nelze efektivně vybudovat on-premise.

Je důležité uvědomit si, pro jaký druh businessu stavíme datové centrum a podle toho si vybrat vhodnou kombinaci cloud a on-premise řešení.