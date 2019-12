5G sítě urychlí automatizaci a využití AI ve firemní sféře

Za nejdůležitější moderní technologie, jež údajně poženou digitální transformaci kupředu v nadcházejících pěti letech, považuje 69 % respondentů sítě 5G a internet věcí (IoT), následují automatizace (62 %) a AI (58 %). Při nasazování digitálních technologií se telekomunikační podniky nicméně stále orientují především na zákazníka a samotné sítě zůstávají poněkud stranou.

„Názor telekomunikačních společností na případy užití 5G sítí se stále ještě vyvíjejí. Zdá se ovšem, že nás čeká přechod od internetu lidí k internetu věcí, a to v mnoha rozličných podobách – od autonomní mobility přes sledování pohybu zboží v reálném čase až po digitální zemědělství,“ říká Vladislav Severa, vedoucí partner týmu pokročilé datové analýzy ve společnosti EY.

Průzkum dále ukázal, že téměř polovina (48 %) dotázaných tak za hlavní důvod začleňování automatizačních procesů označuje zkvalitňování zákaznické podpory, přičemž zásadní přínosy pokročilé analytiky a AI spatřuje celých 96 % v utváření zákaznické zkušenosti. Implementovat řešení týkající se síťové infrastruktury a jejího provozu pokládá za nezbytné pouze 44 % všech zúčastněných.

Dle 76 % oslovených by v horizontu pěti let z efektivnější analytiky a umělé inteligence měly profitovat zejména IT a síťová infrastruktura a bezmála polovina (46 %) účastníků studie se domnívá, že hlavní překážka využití maximálního potenciálu automatizace spočívá v nedostatečném dlouhodobém plánování.

Za klíčové bariéry uplatňování analytických procesů a AI dále 67 % představitelů vedoucích telekomunikačních společností považuje chybějící kvalifikovanou pracovní sílu a nízkou kvalitu vstupních údajů.

„Přechod k sítím páté generace a nástup internetu věcí jsou dokladem toho, že tempo vývoje v rámci telekomunikačního sektoru se rapidně zrychluje. Chtějí-li si operátoři své zákazníky z řad jednotlivců i podniků udržet a nadále přitom růst, nemají jinou volbu, než kromě nutných investic do infrastruktury také přemýšlet o nové definici služeb koncovým zákazníkům. Nové horizonty vzdělání a uvažování zaměstnanců jsou v tomto ohledu zásadním katalyzátorem,“ říká Severa.

Naléhavost požadavku odvážněji vstřebávat digitální transformaci spolu s inovačními trendy je z vydané zprávy zřejmá. Téměř všichni účastníci studie (92 %) připouštějí, že transformační potenciál nevyužívají zdaleka naplno a 81 % si uvědomuje, že mají-li vytěžit z rozvíjejících se analytických a automatizačních procesů maximum, musí si osvojit jiný způsob uvažování a více experimentovat.

Vzhledem k stále širší nabídce dostupných technologií i procesů je většina respondentů rovněž přesvědčena o tom, že jejich organizace potřebuje získat lepší přehled o vzájemné provázanosti konceptů digitální transformace.