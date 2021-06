8 + 1 rozšíření, které usnadní vaši práci s Google Drive

AwesomeDrive

Pokud pracujete s nástroji sady Microsoft Office a vaše dokumenty ukládáte na Google Drive, představuje AwesomeDrive nezbytnost. S jeho pomocí můžete otevřít Office dokument z Google Drive tak, že se automaticky načte přímo v Office aplikaci (Word, Excel, PowerPoint), kterou máte nainstalovanou v počítači. Poté, co jej upravíte a uložíte, nová verze bude uložena opět na Drive. Odpadá tak nutnost jejich stahování a opětovného nahrávání na Drive, jestliže je hodláte průběžně upravovat.

CheckerPlus / Drive Anywhere

Checker Plus zpřístupňuje Google Drive a správu uložených souborů bez nutnosti otevírání domovské obrazovky Google Drive v prohlížeči. Prosté kliknutí na ikonu v nástrojovém řádku otevře panel zobrazující vaše uložené soubory, v němž je můžete prohledávat, mazat či přejmenovávat. Při otevírání se dokument spustí v příslušné Google aplikaci, namísto nové záložky prohlížeče. Pomocí tohoto nástroje lze soubory na Drive rovněž snadno nahrávat či si označit ty oblíbené pro snazší sledování a CheckerPlus vás také upozorní, je-li soubor sdílený s jinými uživateli upraven. Drive Anywhere funguje podobně, funkcí však má méně, s jedinou výjimkou - oproti CheckerPlusu umožňuje prostřednictvím svého ovládacího panelu soubory taky stahovat.

OmniDrive

Zatímco dva zvýše zmíněné skýtají rychlou možnost nalezení souboru na Driveu bez nutnosti otevření jeho domovské obrazovky, OmniDrive je ještě rychlejší, když umožňuje prohledávat Drive soubory přímo z adresního řádku Chromu. Do něj stačí napsat heslo drive s mezerou, která adresní řádek promění v OmniDrive vyhledávač.

Google Docs Quick Create

Jak naznačuje název, rozšíření umožňuje rychlé vytvoření Drive dokumentu, ať už jde o dokument jako takový, tabulku nebo prezentaci. Po kliknutí na ikonku rozšíření v nástrojovém řádku se zobrazí ikony jednotlivých aplikací, které se následně otevřou standardně v nové záložce.

Open with Google Drive Viewer

Rozšíření, které se může hodit, jestliže chcete zobrazit soubory z webu bez nutnosti jejich předchozího stažení. Po jeho nainstalování se s pravým kliknutím myší na odkaz zobrazí také nabídka Open with Google Drive Viewer, která soubor otevře v příslušné googlovské aplikaci. Rozšíření podporuje formáty sady Microsoft Office, ale také .txt, .pdf či dokonce .zip soubory.

Office Editing for Docs, Sheets & Slides

Vhodné rozšíření pro ty, kteří často pracují s nástroji sady Microsoft Office, avšak preferují ty googlovské. Jestliže s ním přetáhnete wordovský či excelovský dokument uložený v počítači do okna prohlížeče Chrome, automaticky se otevře v odpovídající alternativě z dílny Googlu. Takto lze zobrazit i upravovat. Mimochodem, v Chrome OS je toto rozšíření nainstalováno defaultně.

Save Emails to Google Drive

Rozšíření, které dokáže jednoduchým kliknutí zkonvertovat zprávu z vašeho Gmailu do formátu .PDF a uložit ji na Google Drive. Hodí se například pro archivaci obchodní korespondence, kterou je takto možno snadno tisknout či sdílet s ostatními. Adresář, do kterého chcete zkomprimovaný e-mail uložit, si vyberete, stejně jako to, zda s ním chcete uložit i případnou přílohu. Ukládat e-maily ve formátu .PDF lze rovněž hromadně, přičemž na výběr máte, zda chcete pro každou zprávu samostatný soubor či je chcete spojit do jediného.

Save to Google Drive - Uložit na Disk Google

Rozšíření z oficiální dílny Googlu umožňuje snadné ukládání souborů, na které narazíte při brouzdání po internetu, přímo na Drive bez nutnosti jejich stahování na pevný disk vašeho počítače. Příslušná nabídka se zobrazí po pravém kliknutí myší na jakýkoliv takový soubor, přičemž podporovány jsou dokumenty, obrázky i videa. Hodit se může také možnost jediným kliknutím uložit screenshot obrazovky nebo třeba zdrojový kód prohlížené stránky.