Amazon vstoupil na farmaceutický trh, a nakoupil letadla

Hodnota majetku šéfa Amazonu Jeffa Bezose během pandemického roku 2020 vzrostla ze 70 miliard dolarů na rekordních 185 miliard. A firma neskrývá další velikášské ambice. Amazon pořídil vlastní flotilu letadel a má v plánu uchytit se ve farmaceutickém průmyslu.

Amazon Pharmacy

Loni v listopadu společnost spustila provoz online lékárny Amazon Pharmacy, což zákonitě vedlo k poklesu akcií zavedených firem. Své služby sice poskytuje jen ve Spojených státech a firma expanzi na další trhy zatím neoznámila, na možného nového konkurenta se už ale připravují i jinde ve světě. Obávají se jeho marketingových možností a také těch logistických, s nimiž menší prodejci mohou jen těžko soupeřit. Postavení Amazonu a jeho reputace mu zároveň mohou zajistit výhodnější vyjednávající pozici před výrobci léků.

„Ve Státech společnosti jako CVS nebo Walmart vyjednávají o cenách léků neustále a jejich tržní síla je významná. Na některé léky mají monopol, takže jinde je zákazníci jen těžko shánějí. Pokud do tohoto prostředí vstoupí Amazon, tak ho naruší, jelikož jeho nákupní síla je o dost větší,“ říká Kate McCarthyová analytička společnosti Gartner pro oblast zdravotnictví.

Dle Scotta Gallowaye, marketingové experta a autora knihy Post Corona: From Crisis to Opportunity, skutečně může vstup Amazonu do zdravotnického segmentu vést v dlouhodobém horizontu k zániku dnes zavedených firem. V tom krátko a střednědobém z něj ale dle něj budou těžit zákazníci, kteří se skrz Amazon Pharmacy dostanou k lékům za nejnižší ceny. Nemluvě o možnostech, které skýtá propojení s dalšími službami a produkty firmy.

„Současná zdravotnická péče je reaktivní. Léky a služby vyhledáváme, až když je potřebujeme. S daty, která Amazon o svých uživatelích může posbírat, však může zvolit proaktivní přístup a nabízet lidem na základě jejich profilu například nejrůznější doplňky,“ zamýšlí se Galloway, podle něhož není nepředstavitelná ani eventualita, že Amazon vstoupí do segmentu zdravotního pojišťovnictví.

Amazon Air

Koneckonců, chuť firmy dále růst, dokládá i nedávný nákup vlastní flotily letadel, konkrétně jedenácti Boeingů 767-300 pro nákladní přepravu. Od roku 2016 si Amazon pod hlavičkou Prime Air letadla pronajímal, teď je – už coby Amazon Air – fakticky vlastní. Tím posiluje své logistické možnosti, na nichž si Jeff Bezos vždy zakládal. Dle Gonzala de la Maty z marketingové agentury Molzi (spadající pod Amazon), je společnost na cestě stát se v oblasti přepravy a logistiky do pár let silnější, než zavedenější konkurence typu FedEx či UPS, s potenciálem proniknout i na trh osobní přepravy. Ostatně, na půdě chicagské DePaulovy univerzity loni vznikla studie, dle které Amazon zvýší počet letadel ve své flotile do roku 2028 na 200.

„Amazon globálně dominuje v mnoha oblastech a bylo jen otázkou času, kdy se zaměří i na snižování svých logistických nákladů,“ říká Kate Lesterová, zakladatelka kurýrní společnosti Diamond Logistics. Dle ní se však konkurence dokáže obhájit. „Hlavně díky lidem, kteří Amazon odmítají ať už z komerčních nebo etických důvodů. Je to otázka volby. Pro zákazníky i obchodníky.“