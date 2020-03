Amazon začal testovat biometrické platby dlaní

Amazon začal experimentovat s platebním systémem, který by umožňoval biometrické platby dlaní. A to nejen v prodejnách jeho vlastních obchodů. V současnosti pro nový projekt hledá partnery zejména mezi fast foody a coffee shopy.

Oproti jiným biometrickým metodám, jako je například otisk prstu nebo sken tváře, má otisk dlaně několik výhod. Čtení otisku prstu mohou zkomplikovat například poranění nebo čisticí prostředky, sken tváře je zase třeba provádět z přiměřené vzdálenosti a negativně ho může ovlivnit například make up či světelné podmínky.

Pomineme-li tak předpoklad, že dotyčný nesmí mít rukavice, jeví se dlaňový otisk z uvedených metod jako nejpřesnější a taky nejpohodlnější. Jak informuje deník The Wall Street Journal, první testy této platební metody Amazon provádí ve spolupráci se společností Visa, jedná též s Mastercard a zájem projevilo několik dalších, včetně třeba JPMorgan Chase & Co.

Samotný Amazon už roky vydává vlastní platební karty, nová platební metoda dlaní však má podle odborníků potenciál jeho vlastní produkty a značku jako takovou dále rozšířit. Sanjay Sakhrani, analytik investiční banky Keefe, Bruyette & Woods však vznáší několik otázek.

„Není například jasné, jakou roli v tomto platebním procesu má hrát zúčtovací banka nebo jak systém rozpozná podvodné transakce? Zdá se, že jde o zajímavou inovaci, ale stále je v rané fázi vývoje, abychom dokázali zhodnotit, co bude pro kupující i prodávající znamenat. Mám za to, že bude záležet na třech faktorech. Na tom, jaké bude pro prodejce představovat náklady a zda budou nějak stimulováni k tomu, aby ji přijali za svou. Na tom, zda ji za svou a užitečnou přijmou zákazníci. A na tom, zda prodejci budou ochotni takto propagovat Amazon a sbírat pro něj tímto způsobem data.“ Sakhrani zároveň upozorňuje, že dřívější snahy Amazon v rámci platebního sektoru, jako je například digitální peněženka Amazon Pay, dopadly spíš neúspěšně.

Nezodpovězenou otázkou v této fázi také zůstává, zda by Amazon za takové platby pro sebe účtoval další transakční poplatky, nebo to, jak by byl systém vůbec vnímán v rámci konkurenčního boje. Byl by například Amazon ochotný směrovat zákazníky ke konkurenci užívající jeho nový platební systém s tím, že by mu toto kompenzovaly právě transakční poplatky a získaná data? Byli by ochotni za takových podmínek obchodníci do systému vstoupit? Přijímaly by „dlaňové terminály“ i jiné platební karty? Pokud ne, Amazon by měl počítat s možností, že by obchodníci vedle nich disponovali i těmi běžnými, přičemž těžko lze v takové situaci očekávat, že by za ty od Amazonu chtěli platit.

Byť odpovědi na uvedené otázky zatím neznáme, jistou naději do projektu vkládá zapojení dvou platebních gigantů Visa a Mastercard. Pokud by se obě firmy za systém plateb dlaní skutečně postavily – ať už u toho nakonec bude Amazon, nebo ne – věci by mohly nabrat rychlý spád.